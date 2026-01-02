La Fiscalía que investigó y llevó a juicio el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en 2022, apeló la sentencia en Casación y pidió a la Cámara de Casación Penal que los montos de las penas de prisión aplicadas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte sean aumentadas teniendo en cuenta el agravante "violencia de género política", que está vigente en el Código Penal.
Por el intento de asesinato a Cristina, la Fiscalía pidió más años de cárcel para los condenados
La Fiscalía pidió que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte pasen 15 y 10 años en prisión y no 10 y 8 años como impuso un Tribunal
En octubre de 2025, al cierre de un juicio oral y público que duró poco más de 15 meses, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados a 10 años y 8 años de prisión por intentar asesinar con un arma de fuego a la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández, durante una manifestación en Juncal y Uruguay, casi la entrada de una casa de la ex mandataria nacional, en el barrio porteño de Recoleta.
Sabag Montiel gatilló el arma pero el disparo no salió. Era una Bersa .32 cargada con 5 proyectiles y apta para el disparo, según explicaron los peritos balísticos durante la pesquisa. Esto dijeron las fiscales: “Que Sabag Montiel haya fallado no le quita el carácter alevoso a su tentativa de homicidio".
Ahora, en Casación, la Fiscalía General 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, la fiscal general, Gabriel Baigún, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la fiscal federal Mariela Labozzetta, pidieron las penas de prisión sean elevadas a 15 años y 10 años por el ataque ocurrido durante la noche del 1 de septiembre de 2022.
La clave: que se apliquen dos agravantes antes solicitados en el debate pero descartados por el Tribunal de sentencia: la alevosía y la "violencia de género política", este último incorporado por la ley 27.533, que modificó la normativa sobre protección integral a las mujeres.
La violencia de género política
En su escrito, las fiscales argumentaron en Casación tal como lo habían hecho en la etapa de alegatos del juicio, que “de los propios dichos de Fernando Sabag Montiel surge con claridad que el ataque fue concebido como un acto de castigo dirigido específicamente contra una mujer que ocupaba una posición de máxima visibilidad y poder político, en el marco de una lógica que reproduce esquemas patriarcales de dominación y disciplinamiento.
Este componente conductual, lejos de ser neutral o "simplemente político", se inscribe en las formas específicas que asume la violencia política de género, tal como ha sido caracterizada por la doctrina y los organismos internacionales especializados”, concluyeron.
Cristina Fernández, el atentado y la alevosía
“Aun cuando Cristina Fernández tuviera custodia, no había defensa posible para un ataque como el que ejecutó Sabag Montiel en la noche del 1 de septiembre de 2022, pues no era previsible que alguien que era un simpatizante, no hostil, que se acercaba a saludar a la ex mandataria, pudiera estar armado y acometer. Ni Cristina Fernández ni sus custodios esperaban un ataque a traición en ese contexto, pues nunca le había sucedido a ella, que tenía la costumbre de caminar entre sus adeptos y saludar a la gente”, explicaron las fiscales en el escrito presentado en la Cámara de Casación Penal.
Según las fiscales, la ex vicepresidenta estaba indefensa frente al atentado “en razón de las condiciones y circunstancias en que fue ejecutado” y además señalaron que, en caso de comprobarse alguna falencia por parte de la custodia, eso agravaría una situación de indefensión".