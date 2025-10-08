Inicio Política Cristina Fernández de Kirchner
Atentado a CFK

Sabag Montiel fue condenado por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

Le cayó una pena de 10 años de prisión por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner. Brenda Uliarte fue condenada como partícipe necesaria

Foto: Noticias Argentinas

El Tribunal Oral Federal Nº 6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner. Brenda Uliarte también fue condenada y el tercer acusado fue absuelto.

En total, el vendedor de algodón de azúcar cumplirá 14 años de prisión, dado que el tribunal le unificó la pena con una condena anterior.

Además, su exnovia Brenda Uliarte fue condenada como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión. En tanto que Nicolás Carrizo, el tercer acusado, fue absuelto. Los argumentos de los jueces se conocerán el 9 de diciembre.

Los Copitos, condenados por intentar matar a Cristina Kirchner

La Justicia entendió que Fernando Sabag Montiel gatilló un arma en la cabeza de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con intenciones de asesinarla, por lo que fue sentenciado a 10 años de prisión. Su expareja fue declarada partícipe necesaria del plan criminal.

La decisión fue adoptada por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, quienes, a su vez, absolvieron a Nicolás Carrizo, sindicado como “líder de los Copitos”. Respecto de este, tanto la querella como el fiscal Gabriel Baigún ya habían retirado la acusación al probarse que no tuvo participación en el hecho.

Sabag Montiel y Uliarte fueron declarados culpables por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. En la condena, el Tribunal desestimó los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política.

Antes había desestimado los pedidos de la defensa de declarar inimputable a Sabag Montiel por trastorno psicótico, y de suspender el juicio contra Uliarte por incapacidad mental sobreviviniente.

