José Luis Espert pidió licencia hasta el fin de su mandato pero seguirá cobrando el sueldo

Fred Machado detenido Noticias Argentinas

Los argumentos del diputado de La Libertad Avanza

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, recibió la solicitud del legislador de LLA, quien expresó que el cese de actividades será “por motivos particulares”.

El martes al mediodía, se conoció que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra Espert, por presunto lavado de dinero y por los 200.000 dólares que Espert cobró, en el 2020, por parte del acusado por narcotráfico Federico Fred Machado.

Estados Unidos ya le reclamó a la Argentina su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico. De hecho, el gobierno de Javier Milei ya otorgó el visto bueno para esa medida y el mismo martes el empresario fue detenido en una casa de Viedma donde estaba con prisión domiciliaria.

La denuncia que se presentó contra José Luis Espert aasegura que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

A pesar de que Espert insiste en su inocencia y denuncia una “operación política”, su futuro en el corto plazo estará marcado por los tribunales y el desenlace de un expediente que amenaza con tener derivaciones políticas imprevisibles.

Fuente: Noticias Argentinas