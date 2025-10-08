Inicio Política Elecciones
Legislativas

Elecciones: la Justicia rechazó el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza

El juez Alejo Ramos Padilla dio lugar a la renuncia de José Luis Espert, pero no al enroque de nombres. Karen Reichardt encabeza la nómina

Luciano Bertolotti
Diego Santilli irá segundo en las lista tras la renuncia de José Luis Espert.

El juez federal con competencia electoral del distrito Alejo Ramos Padilla recghazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli sea el cabeza de lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires para las elecciones nacionales del domingo 26, luego de la renuncia del legislador José Luis Espert.

Siguiendo con el dictamen de la fiscal electoral bonaerense Laura Roteta, Padilla resolvió que será Karen Reichardt la cabeza de lista, quien estaba segunda en la nómina y, de ahí en más, “debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista”, según el expediente 9705/2025. De esta forma Diego Santilli irá segundo y Gladys Humenuk, tercera.

Fuentes de Casa Rosada dijeron apelará la decisión.

"Sin existir una regulación legal específica para el caso, y teniendo en cuenta el criterio en materia de género destacado por la Cámara Nacional Electoral en el fallo citado, corresponde mantener incólume el orden de la lista oportunamente oficializada a pedido de la alianza, produciéndose el movimiento natural ascendente de todas las candidaturas, ya que ello no afecta la previsión legal del art. 60 bis del C.E.N. ni el espíritu de las normas constitucionales y legales sancionadas en la materia. No corresponde en el caso aplicar las previsiones del art. 164 del C.E.N. ya que dicha normativa se encuentra específicamente prevista para Diputados Nacionales electos, y no para una lista de candidatos, lo que implica una situación jurídica completamente distinta", detalla el fallo.

El domingo. y través de un comunicado, José Luis Espert, puso a disposición su renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla.

Aceptó otras dos renuncias para las elecciones del domingo 26

En el fallo Ramos Padilla también aceptó las renuncias de las candidatas Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea, ambas alineadas con el sector de Esprt en la LLA.

Entre los argumentos de Alejo Ramos Padilla se detalla que "la ley no ha regulado expresamente cómo debe efectuarse el reemplazo ante la renuncia de un candidato ya oficializado" y que "el Código Electoral Nacional exige únicamente que la lista de candidatos oficializada cuente con una mujer y un varón intercalados en todos sus puestos desde el comienzo hasta el final de la lista (art. 60 bis)".

