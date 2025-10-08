Caso $LIBRA: la Justicia declaró "improcedente" citar por la fuerza pública a funcionarios del Ejecutivo

No se presentaron en la Comisión que investiga el caso $Libra

El pedido llegó a la Justicia luego de que los funcionarios citados no se presentaron ante la Comisión en la Cámara de Diputados para declarar por el caso $Libra.

El juez Martínez de Giorgi reseñó las normas de las que se infiere que “carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública” de los testigos citados por el Poder Legislativo, “resultando constitucionalmente inadmisible que aquella sea ampliada por nomas reglamentarias sancionadas por una comisión legislativa”.

“Sobre el punto, debe recordarse que la competencia federal es, en esencia, restrictiva y de excepción y que solo puede ser fijada en forma expresa por una ley”, advirtió el juez.

El dictamen detalló que “el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”.