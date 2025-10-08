Inicio Política $Libra
Caso $LIBRA: la Justicia declaró "improcedente" citar por la fuerza pública a funcionarios del Ejecutivo

El juez Martínez de Giorgi dijo que “carece de competencia”. El titular de la Oficina Anticorrupción cuestionó la citación al Congreso por el caso $Libra

Por UNO
Alejandro Melik

Alejandro Melik, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA).

La Justicia declaró “improcedente” el pedido de la Comisión investigadora del caso $Libra en la Cámara de Diputados de disponer con la fuerza pública para la citación del titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik y otros funcionarios del gobierno.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi declaró que carece de competencia para dictar una orden en se sentido y que el fiscal del caso, Eduardo Taiano también se pronunció por la improcedencia de la intervención del poder judicial en las citaciones al Congreso.

El magistrado también rechazó ese pedido respecto de Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que presten declaración testimonial ante esa Comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación.

No se presentaron en la Comisión que investiga el caso $Libra

El pedido llegó a la Justicia luego de que los funcionarios citados no se presentaron ante la Comisión en la Cámara de Diputados para declarar por el caso $Libra.

El juez Martínez de Giorgi reseñó las normas de las que se infiere que “carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública” de los testigos citados por el Poder Legislativo, “resultando constitucionalmente inadmisible que aquella sea ampliada por nomas reglamentarias sancionadas por una comisión legislativa”.

“Sobre el punto, debe recordarse que la competencia federal es, en esencia, restrictiva y de excepción y que solo puede ser fijada en forma expresa por una ley”, advirtió el juez.

El dictamen detalló que “el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”.

