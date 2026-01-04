Diario de Estados Unidos afirmó que hubo al menos 40 muertos durante la captura de Maduro

zona atacada pro estados unidos en venezuela Imagen publicada por The New York Times de un complejo de departamentos en Venezuela afectado por el ataque de Estados Unidos.

Ataques en zonas residenciales

Uno de los incidentes más graves se registró en Catia La Mar, una zona costera al oeste del aeropuerto de Maiquetía, donde un ataque aéreo impactó contra un complejo de apartamentos de tres pisos a las 2 de la madrugada.

Víctima identificada: el ataque causó la muerte de Rosa González, de 80 años, quien falleció luego de que la artillería derribara una pared exterior de su vivienda.

Testimonios: su sobrino, Wilman González, resultó herido con tres puntos de sutura en el rostro y perdió su hogar tras el impacto.

Reclamos: vecinos del lugar expresaron su furia, atribuyendo el ataque a la “codicia” por el control de los campos petroleros venezolanos.

La versión de la Casa Blanca

Mientras se contabilizan las bajas locales, el presidente Donald Trump aseguró a la cadena Fox News que no se registraron muertes entre los soldados estadounidenses.

Sin embargo, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió que la operación enfrentó resistencia: los helicópteros que extrajeron a Maduro fueron atacados y una de las aeronaves resultó alcanzada, aunque logró regresar a la base.

¿Hubo víctimas civiles en el ataque de los Estados Unidos a Venezuela?

Reportes preliminares confirmados por funcionarios venezolanos y medios internacionales indican que hubo bajas civiles.

Entre ellas se encuentra Rosa González, una mujer de 80 años que murió cuando un ataque aéreo impactó su vivienda en Catia La Mar, además de decenas de heridos y otros fallecidos aún por identificar oficialmente.