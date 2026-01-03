Delta Force, la legendaria unidad de Estados Unidos que capturó al dictador Nicolás Maduro

delta force Estados Unidos desplegó esta unidad de elite en diferentes lugares del mundo.

La cultura popular ha moldeado una imagen de héroes de acción alrededor de estos soldados, impulsada por décadas de cine de Hollywood y videojuegos. Películas protagonizadas por figuras como Chuck Norris en los años ochenta cimentaron la fama de la unidad cuando apenas llevaba diez años de existencia. Sin embargo, la realidad de estos operadores dista de la ficción cinematográfica, caracterizándose por un perfil bajo y una eficacia silenciosa que se gesta en Fort Bragg, Carolina del Norte.

El historial de la unidad en Oriente Medio es extenso, especialmente en Irak, donde su presencia ha sido constante desde la Guerra del Golfo en 1991. Según reportes de The Washington Post, su campaña más prolongada se dio tras la invasión de 2003, combatiendo a las células de Al Qaeda. Fue precisamente este grupo de élite el que logró localizar y capturar al dictador iraquí Sadam Husein, demostrando su capacidad para desmantelar regímenes hostiles.

Historial operativo en Latinoamérica y el mundo

La detención de Nicolás Maduro no es la primera incursión de alto perfil en la región. La Delta Force posee antecedentes significativos en América Latina, habiendo participado en la cacería del narcotraficante Pablo Escobar en Colombia y en la persecución del dictador panameño Manuel Noriega. Estas operaciones demuestran la flexibilidad de la unidad para adaptarse tanto a entornos urbanos complejos como a zonas selváticas.

delta fox El entrenamiento de estos soldados es uno de los más rigurosos del mundo.

Fundada en 1979 como respuesta al incremento del terrorismo global, la unidad tuvo un bautismo de fuego complicado con la fallida Operación Garra de Águila en Irán. No obstante, supieron reponerse y protagonizar acciones históricas como la batalla de Mogadiscio en 1993 o la eliminación del líder del Estado Islámico, Abu Baker al Bagdadi, en 2019. Sus miembros, seleccionados tras un entrenamiento brutal, son capaces de irrumpir con fuerza letal o infiltrarse sin dejar rastro, rivalizando en prestigio únicamente con el Equipo SEAL de la Marina.