Disparos en los alrededores de la sede del gobierno de Venezuela tras el sobrevuelo de drones

El testimonio de un testigo del tiroteo

Un vecino aseguró a la Agencia AFP que "sonaban como detonaciones, eran muy seguidas”.

“Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no. Solo vi algunas luces. Duró aproximadamente 1 minuto”, añadió bajo condición de anonimato.

El gobierno de Donald Trump afirmó que la Casa Blanca "no estuvo involucrada" en lo sucedido y que estuvieron monitoreando los acontecimientos de cerca, de acuerdo a lo que comunicó la periodista acreditada Kellie Meyer para NewsNation.

Otro video de la noche de tensión en Venezuela

Embed - Supuesta defensa aérea de drones venezolanos a drones no identificados

El protocolo de seguridad que se activó en Venezuela

Ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo del Palacio de Miraflores, se ha informado oficialmente que existe un protocolo de defensa antiaérea que incluye el despliegue de la Guardia de Honor Presidencial y el uso de inhibidores de señal para neutralizar los dispositivos.

Dado el contexto de la reciente intervención militar extranjera, la presencia de estas aeronaves eleva la alerta máxima por riesgo de ataque selectivo o espionaje táctico.

Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta ante la Asamblea Nacional de ese país.

Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.

delcy rodriguez1 Delcy Rodríguez es oficialmente presidenta de Venezuela.

Durante el acto de juramento, Rodríguez hizo referencia directa a la situación de los detenidos. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, afirmó. También señaló: “Vengo con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”.

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez en un acto encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el Salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Rodríguez manifestó también su pesar por la captura de la pareja presidencial, a quienes calificó como “héroes”, y aseguró que su gobierno trabajará para garantizar el futuro de los niños y jóvenes del país.