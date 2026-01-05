Cuba aseguró que 32 militares de su país murieron durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela

Comunicado duelo Cuba por detención de Maduro y muerte de militares cubanos El mensaje del presidente de Cuba por los soldados de su país muertos en los bombardeos de Estados Unidos contra Venezuela.

El comunicado oficial, que fue reproducido por medios de todo el mundo, precisa que los cubanos “cayeron en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, tras ofrecer “férrea resistencia”.

Una vez verificadas sus identidades, sus familiares fueron informados y recibieron las condolencias del general Raúl Castro, líder de la Revolución Cubana; del presidente Miguel Díaz-Canel, y de las jefaturas de las instituciones a las que pertenecían, de acuerdo con el sitio web oficialista Cubadebate.

Duelo nacional en Cuba

El gobierno de Cuba calificó los hechos como “un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y subrayó que los combatientes “supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

En honor a los combatientes fallecidos, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró duelo nacional en Cuba, que rige desde las 6 de la mañana (hora local) del lunes 5 de enero hasta las 12 de la noche del martes 6 de enero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PresidenciaCuba/status/2008007706964271581&partner=&hide_thread=false | Declara Presidente de la República Duelo Nacional, por la muerte de 32 combatientes cubanos en vil agresión militar de Estados Unidos a Venezuela.



| https://t.co/2vaczsVH0d pic.twitter.com/iV5CGOfD9l — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) January 5, 2026

Antes de conocerse esta noticia, el ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, había dicho que la mayoría de los escoltas y guardaespaldas que protegían a Maduro fueron "asesinados a sangre fría" por los militares estadounidenses que capturaron al dictador venezolano y a su esposa y que desde este lunes están siendo juzgados en Nueva York.

Sin embargo, Padrino López no ofreció ninguna cifra de fallecidos ni heridos por los bombardeos lanzados por Estados Unidos en contra de instalaciones militares y gubernamentales venezolanas en Caracas y en al menos tres estados del país.

Casi 48 horas después de ocurridos los ataques, sin precedentes en las últimas décadas en América Latina, el único balance de fallecidos que se conoce es el ofrecido por el gobierno de Cuba.