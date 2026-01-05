La ONU inició una cumbre de urgencia para analizar la legalidad de la captura de Nicolás Maduro

Por su parte, Washington defenderá la operación para sacar a Maduro de Venezuela con el argumento de la legítima defensa y sobre que el régimen del líder chavista era una amenaza narcoterrorista directa para la seguridad de Estados Unidos.

Para seguir le sesión en vivo se puede ingresar a la transmisión oficial de la ONU.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y si esposa Cilia Flores atraviesan un día clave ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, previsto para el mediodía de este lunes ante el reconocido juez Alvin Hellerstein, de 92 años.

Fractura en la región tras la captura de Nicolás Maduro

Además de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) también llamó a un Consejo Permanente extraordinario para mañana martes 6 de enero.

El foco está puesto en una hoja de ruta que "sustente una gobernanza basada en la voluntad popular", según el secretario general, Albert Ramdin.

El inconveniente es la marcada división de Latinoamérica, ya que Argentina, Ecuador y El Salvador celebraron la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos como un acto de democracia.

Pero Brasil, Colombia y México criticaron duramente lo ocurrido, lo denominaron como un secuestro ilegal, y exigieron el respeto al derecho internacional.

A pesar de la captura del líder del régimen chavista, la situación en Caracas permanece inestable y con gran incertidumbre, ya que mientras el hijo de Nicolás Maduro aseguró que su padre volverá a Venezuela, la actual presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró que habrá una "agenda de cooperación" con Estados Unidos para garantizar una transición pacífica.

Las acusaciones contra Nicolás Maduro

El líder del chavismo y Cilia Flores fueron imputados por conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de dispositivos destructivos.

Se espera que este lunes se realice la lectura formal de los hechos por los que son acusados y que los detenidos definan si tendrán una defensa pública o privada.

Nicolás Maduro y su esposa permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual cuenta con un operativo de seguridad sin precedentes.