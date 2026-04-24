Andrés Lombardi fue reelecto para presidir la Cámara de Diputados con amplio respaldo de todas las fuerzas

peti lombardi diputados autonomia municipal El radical Andrés Lombardi ha sabido generar consensos en la Legislatura.

Un consenso que atravesó todo el arco político

Lo más relevante de la sesión fue la coincidencia entre los distintos bloques sobre la figura de Lombardi, resaltando su capacidad de diálogo en tiempos de fragmentación política. Desde La Unión Mendocina (LUM), el diputado Rolando Scanio apoyó la moción subrayando "el orden y la disciplina" que el presidente ha mantenido en los debates, mientras que Jimena Cogo (PRO) valoró la "altura y los consensos" logrados en el recinto.

Incluso desde los bloques opositores más críticos, las palabras fueron de reconocimiento. Germán Gómez (PJ) advirtió sobre la complejidad del contexto provincial y nacional, señalando que "es importante encontrar en el oficialismo un legislador con el que se pueda hablar y trabajar los distintos temas".

Lucas Ilardo (FP), con su estilo característico, ironizó sobre los halagos recibidos por Lombardi y acompañó la decisión dándole "la oportunidad de conocerlo" en esta nueva etapa.

El apoyo se extendió también a las nuevas fuerzas. Nicolás De Pedro (La Libertad Avanza) ponderó la "idoneidad técnica y experiencia" del funcionario, mientras que Gustavo Cairo (Mejor por Mendoza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) coincidieron en la capacidad de trabajo y el valor del equipo humano que acompaña la gestión.

jura diputados lucas ilardo Lucas Ilardo (FP), con su estilo característico, ironizó sobre los halagos recibidos por Lombardi y acompañó la decisión dándole "la oportunidad de conocerlo" en esta nueva etapa. Foto: prensa de la Legislatura

Juramento y desafíos futuros

Tras prestar juramento y asumir formalmente su nuevo mandato, Andrés Lombardi expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso con la institucionalidad de Mendoza. "Ser reelecto es una enorme responsabilidad y un compromiso renovado que asumo con la misma convicción de siempre: trabajo, cercanía y convicción", afirmó ante sus pares.

Lombardi, quien también es el presidente de la UCR local, hizo especial hincapié en la necesidad de gestionar la diversidad de opiniones: “Este rol implica dialogar, construir consensos incluso desde posiciones distintas, y también sostener los disensos con respeto. Ese será el camino para fortalecer la institucionalidad y estar a la altura de lo que la provincia necesita”.

El presidente de la Cámara Baja también dedicó palabras de gratitud al gobernador Alfredo Cornejo por la confianza depositada en su gestión, y tuvo un momento emotivo al agradecer a su familia, especialmente a su hija, por el acompañamiento incondicional en su carrera pública.

Definiciones pendientes

Pese a la rápida resolución de la presidencia, el cuerpo decidió postergar para la próxima sesión de tablas la elección de las vicepresidencias. Esta cautela responde a la necesidad de que la nueva conformación termine de delinear los acuerdos políticos necesarios.

Del mismo modo, en los próximos días se terminarán de definir las autoridades de cada bloque y la integración de las comisiones de trabajo, piezas fundamentales para el andamiaje legislativo de los próximos dos años.

Con esta jura y ratificación de autoridades, la Legislatura mendocina se prepara para un período de debates intensos, donde la figura de Andrés Lombardi será, una vez más, el eje articulador entre las demandas del Ejecutivo y el control parlamentario de las fuerzas opositoras.