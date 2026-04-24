En una jornada marcada por la institucionalidad y el recambio legislativo, la Cámara de Diputados de Mendoza celebró este viernes su sesión preparatoria, donde prestaron juramento los 24 legisladores electos en los últimos comicios. Allí, el cuerpo ratificó por unanimidad la continuidad de Andrés Lombardi al frente de la Cámara Baja.
Andrés Lombardi fue reelecto para presidir la Cámara de Diputados con amplio respaldo de todas las fuerzas
El radical Andrés Lombardi consolida un liderazgo que ya suma 7 años y que ha sabido cosechar elogios tanto del oficialismo como de la oposición
De esta manera, Lombardi -que suena como uno de los precandidatos a gobernador para el 2027- consolida un liderazgo que ya suma 7 años y que ha sabido cosechar elogios tanto del oficialismo como de la oposición.
La moción para la continuidad de Lombardi fue impulsada por el diputado Franco Ambrosini (UCR), quien destacó la trayectoria del titular de Diputados. “Ha venido conduciendo esta cámara con liderazgo, con consenso y con autoridad durante 7 años. Lombardi es la persona idónea para cumplir con la presidencia”, señaló Ambrosini al abrir el bloque de oradores en el recinto de la Legislatura.
Un consenso que atravesó todo el arco político
Lo más relevante de la sesión fue la coincidencia entre los distintos bloques sobre la figura de Lombardi, resaltando su capacidad de diálogo en tiempos de fragmentación política. Desde La Unión Mendocina (LUM), el diputado Rolando Scanio apoyó la moción subrayando "el orden y la disciplina" que el presidente ha mantenido en los debates, mientras que Jimena Cogo (PRO) valoró la "altura y los consensos" logrados en el recinto.
Incluso desde los bloques opositores más críticos, las palabras fueron de reconocimiento. Germán Gómez (PJ) advirtió sobre la complejidad del contexto provincial y nacional, señalando que "es importante encontrar en el oficialismo un legislador con el que se pueda hablar y trabajar los distintos temas".
Lucas Ilardo (FP), con su estilo característico, ironizó sobre los halagos recibidos por Lombardi y acompañó la decisión dándole "la oportunidad de conocerlo" en esta nueva etapa.
El apoyo se extendió también a las nuevas fuerzas. Nicolás De Pedro (La Libertad Avanza) ponderó la "idoneidad técnica y experiencia" del funcionario, mientras que Gustavo Cairo (Mejor por Mendoza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) coincidieron en la capacidad de trabajo y el valor del equipo humano que acompaña la gestión.
Juramento y desafíos futuros
Tras prestar juramento y asumir formalmente su nuevo mandato, Andrés Lombardi expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso con la institucionalidad de Mendoza. "Ser reelecto es una enorme responsabilidad y un compromiso renovado que asumo con la misma convicción de siempre: trabajo, cercanía y convicción", afirmó ante sus pares.
Lombardi, quien también es el presidente de la UCR local, hizo especial hincapié en la necesidad de gestionar la diversidad de opiniones: “Este rol implica dialogar, construir consensos incluso desde posiciones distintas, y también sostener los disensos con respeto. Ese será el camino para fortalecer la institucionalidad y estar a la altura de lo que la provincia necesita”.
El presidente de la Cámara Baja también dedicó palabras de gratitud al gobernador Alfredo Cornejo por la confianza depositada en su gestión, y tuvo un momento emotivo al agradecer a su familia, especialmente a su hija, por el acompañamiento incondicional en su carrera pública.
Definiciones pendientes
Pese a la rápida resolución de la presidencia, el cuerpo decidió postergar para la próxima sesión de tablas la elección de las vicepresidencias. Esta cautela responde a la necesidad de que la nueva conformación termine de delinear los acuerdos políticos necesarios.
Del mismo modo, en los próximos días se terminarán de definir las autoridades de cada bloque y la integración de las comisiones de trabajo, piezas fundamentales para el andamiaje legislativo de los próximos dos años.
Con esta jura y ratificación de autoridades, la Legislatura mendocina se prepara para un período de debates intensos, donde la figura de Andrés Lombardi será, una vez más, el eje articulador entre las demandas del Ejecutivo y el control parlamentario de las fuerzas opositoras.