Fernando Carrillo, ex de Catherine Fulop, dijo: "Delcy Rodríguez fue el amor de mi vida"

La situación en Venezuela sigue tensa y son muchas las celebridades de aquel país que ha manifestado su opinión al respecto. Personalidades como Catherine Fulop o la familia Montaner expresaron su felicidad tras la detención de Nicolás Maduro.
En las últimas horas se conoció que el actor Fernando Carrillo, ex marido de Catherine Fulop, estuvo en pareja con Delcy Rodríguez (actual Presidente Interino de la República de Venezuela) y además confesó: "Fue el amor de mi vida".
¿Cuándo ocurrió la relación de Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez?
La relación entre el actor Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez sucedió entre 2006 y 2007, en Caracas, cuando ambos atravesaban momentos clave de sus carreras. Se conocieron a través de amigos en común y mantuvieron una relación breve pero estable, que decidieron preservar del ojo público.
En aquel entonces, Carillo gozaba de mucha popularidad en Venezuela y el resto de Latinoamérica debido a su trabajo en diversas telenovelas. Mientras que Delcy comenzaba a consolidarse en la dirigencia política.
"La conozco muy bien porque fue mi pareja. La traición a Maduro no vino de ella", dijo Carillo. Además, el actor dijo que Delcy "es la mujer más inteligente que he conocido en toda mi vida".
Sin embargo, no todo fue color de rosas, ya que tuvieron que atravesar muchas tensiones. "Fue una relación difícil porque tanto del lado de ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop", dijo el actor.
"Delcy es bella, brillante. Es protectora y una lumbrera. Se lee un libro de 500 páginas en una noche", continuó diciendo Carrillo.
En los últimos años, la imagen pública de Carillo cambió drásticamente debido a su apoyo a Nicolás Maduro, a quien llegó a definir como "un gran líder".