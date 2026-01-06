Fernando Carrillo, ex de Catherine Fulop, dijo: "Delcy Rodríguez fue el amor de mi vida"

Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez, actual Presidente Interino de la República de Venezuela.

En aquel entonces, Carillo gozaba de mucha popularidad en Venezuela y el resto de Latinoamérica debido a su trabajo en diversas telenovelas. Mientras que Delcy comenzaba a consolidarse en la dirigencia política.

"La conozco muy bien porque fue mi pareja. La traición a Maduro no vino de ella", dijo Carillo. Además, el actor dijo que Delcy "es la mujer más inteligente que he conocido en toda mi vida".

Sin embargo, no todo fue color de rosas, ya que tuvieron que atravesar muchas tensiones. "Fue una relación difícil porque tanto del lado de ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop", dijo el actor.

"Delcy es bella, brillante. Es protectora y una lumbrera. Se lee un libro de 500 páginas en una noche", continuó diciendo Carrillo.

Delcy Rodríguez Venezuela La relación entre el actor Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez sucedió entre 2006 y 2007.

En los últimos años, la imagen pública de Carillo cambió drásticamente debido a su apoyo a Nicolás Maduro, a quien llegó a definir como "un gran líder".