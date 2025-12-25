A más de 25 años del estreno de Rosalinda, así se ve hoy el actor venezolano Fernando Carrillo

A lo largo de su trayectoria artística ha participado en diversas telenovelas de renombre como "La dama de rosa", "María Isabel" con Adela Noriega, y en Televisa trabajó en "Rosalinda", "Siempre te amaré", entre otras.

Fernando es muy activo en sus redes sociales, donde no solo muestran qué es lo que hace en su día a día, sino que además comparte extractos de entrevistas o recuerdos de algunas de las telenovelas donde trabajó.

Este 2025, el actor venezolano ha sido una de las muchas personas afectadas por los devastadores incendios en Malibú, Los Ángeles. En dichos incendios, el protagonista de "Rosalinda" sufrió la pérdida de su perra 'Love'.

"Mi perra LOVE. Siempre en mi corazón. Y nuestra casa en Malibú se quemó en los incendios recientes de Los Ángeles, pero siempre queda el amor y los recuerdos. Le hice una canción a LOVE. Pronto. Y mientras, AMANDO LA VIDA. Sean felices", escribió el actor Fernando Carrillo en sus redes sociales.