En 1999 Thalia y el actor venezolano Fernando Carillo protagonizaron uno de los mayores éxitos de la televisión mexicana y de Latinoamérica. Nos referimos a la novela "Rosalía", la cual llegó a hacer más de 28 puntos de audiencia.
A más de 25 años del estreno de Rosalinda, así se ve hoy el actor venezolano Fernando Carrillo
¿Te acordás del actor Fernando Carrillo?, fue el protagonista de la telenovela "Rosalinda" junto con Thalía
"Una joven con una gran cicatriz en la cara vende flores para mantenerse, sin saber que es la nieta de un patriarca adinerado y se enamora de un pintor que también desconoce su identidad", es la sinopis de esta telenovela mexicana.
¿Qué fue de la vida del actor Fernando Carrillo?
Fernando Carrillo es uno de los actores venezolanos que más éxito ha conseguido en Latinoamérica. En Argentina, además de recordarlo por su trabajo, es imposible no mencionar que muchos lo conocieron por haber estado casado con la actriz Catherine Fulop, entre 1990 y 1994. Ambos se conocieron en la novela "Abigaíl" de 1988.
A lo largo de su trayectoria artística ha participado en diversas telenovelas de renombre como "La dama de rosa", "María Isabel" con Adela Noriega, y en Televisa trabajó en "Rosalinda", "Siempre te amaré", entre otras.
Fernando es muy activo en sus redes sociales, donde no solo muestran qué es lo que hace en su día a día, sino que además comparte extractos de entrevistas o recuerdos de algunas de las telenovelas donde trabajó.
Este 2025, el actor venezolano ha sido una de las muchas personas afectadas por los devastadores incendios en Malibú, Los Ángeles. En dichos incendios, el protagonista de "Rosalinda" sufrió la pérdida de su perra 'Love'.
"Mi perra LOVE. Siempre en mi corazón. Y nuestra casa en Malibú se quemó en los incendios recientes de Los Ángeles, pero siempre queda el amor y los recuerdos. Le hice una canción a LOVE. Pronto. Y mientras, AMANDO LA VIDA. Sean felices", escribió el actor Fernando Carrillo en sus redes sociales.