El antes y el después de los conductores del Zapping Zone, a más de 25 años de su estreno

¿Cómo se ven hoy los conductores del Zapping Zone?

Fue el mismísimo Dani Martins quien se encargó de mostrar el antes y el después de los condutores del Zapping Zone. Lo hizo a través de la red social X (ex Twitter), y la imagen se volvió viral.

ZAPPING ZONE año 2025



25 años después nos volvimos a juntar! pic.twitter.com/dCTrzvH2ib — DANY MARTINS (@danymartins10) December 23, 2025

Tras su paso por Zapping Zone, el conductor Dani Martins continuó como conductor de otros programas como "Código Viaje" y "Recreo", y además ejerció como comentarista de partidos de la Copa Libertadores en Facebook Watch.

Además, Martins trabajó como actor de doblaje en el papel de Dillon de "Power Rangers RPM", y de niño actuó en telenovelas como "Chiquititas" y "Campeones de la Vida".

¿Cómo es el nuevo formato del Zapping Zone?

Este año, el programa Zapping Zone volvió a las pantallas pero en un formato nuevo. Se trata de "Zapping Zone: Backstage", un podcast con invitados de la época dorada de Disney y Nickelodeon, que incluye juegos y anécdotas.

Caro Ibarra asegura: "Esa magia nunca se terminó. Y la química tampoco. Para un montón de gente nosotros fuimos su infancia y nos gusta eso. Entonces, ¿por qué no volver a trabajar juntos?".

El programa se puede ver en YouTube y hasta el momento ya hay disponibles 6 episodios: Diego Topa, Julián Serrano, Cande Molfese, Caro Kopelioff, Samuel Nascimento y Gastón Soffritti.