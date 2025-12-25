El Zapping Zone era un programa de televisión de Disney Channel, el cual comenzó a emitirse en el año 2000. Básicamente, dentro de dicho programa se emitían juegos y series originales.
El antes y el después de los conductores del Zapping Zone, a más de 25 años de su estreno
Este programa de entretenimiento fue uno de los más vistos en Disney Channel y este año volvió con un formato renovado
Este programa estuvo al aire hasta 2012, y los ganadores de los juegos se llevaban camisetas, gorras, postales autografiadas, mochilas, discos, DVD, guitarras autografiadas, entre otros objetos de Disney.
En Argentina, los conductores fueron cambiando con el tiempo, pero los más icónicos fueron Daniel 'Dani' Martins, Caro Ibarra, Diego Alcala, entre otros.
¿Cómo se ven hoy los conductores del Zapping Zone?
Fue el mismísimo Dani Martins quien se encargó de mostrar el antes y el después de los condutores del Zapping Zone. Lo hizo a través de la red social X (ex Twitter), y la imagen se volvió viral.
Tras su paso por Zapping Zone, el conductor Dani Martins continuó como conductor de otros programas como "Código Viaje" y "Recreo", y además ejerció como comentarista de partidos de la Copa Libertadores en Facebook Watch.
Además, Martins trabajó como actor de doblaje en el papel de Dillon de "Power Rangers RPM", y de niño actuó en telenovelas como "Chiquititas" y "Campeones de la Vida".
¿Cómo es el nuevo formato del Zapping Zone?
Este año, el programa Zapping Zone volvió a las pantallas pero en un formato nuevo. Se trata de "Zapping Zone: Backstage", un podcast con invitados de la época dorada de Disney y Nickelodeon, que incluye juegos y anécdotas.
Caro Ibarra asegura: "Esa magia nunca se terminó. Y la química tampoco. Para un montón de gente nosotros fuimos su infancia y nos gusta eso. Entonces, ¿por qué no volver a trabajar juntos?".
El programa se puede ver en YouTube y hasta el momento ya hay disponibles 6 episodios: Diego Topa, Julián Serrano, Cande Molfese, Caro Kopelioff, Samuel Nascimento y Gastón Soffritti.