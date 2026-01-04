Varios países considerados potencias mundiales, entre ellos China, Irán y Corea del Norte conformaron este domingo un frente de rechazo internacional contra Estados Unidos tras el bombardeo en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, calificando la operación militar como un acto de "terrorismo internacional" y una violación flagrante a la soberanía.
Venezuela: denunciaron terrorismo de Estado y exigieron la libertad de Nicolás Maduro
Potencias mundiales como China, Irán y Corea del Sur se unieron en un frente para rechazar el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela y exigen la libertad de Nicolas Maduro
Los cuestionamientos, que se sumaron a la posición de Rusia, exigieron la liberación inmediata del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras la ONU y la Unión Europea manifestaron su preocupación por el quiebre del derecho internacional en la región.
Desde Seúl, el gobierno de Kim Jong-un denunció el accionar de la administración de Donald Trump como una "grave violación de la soberanía" y un acto hegemónico. Según el comunicado difundidoeste domingo por la agencia oficial KCNA, el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano afirmó que "el incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos".
En sintonía con esta declaración, Pekín instó al gobierno de Donald Trump a garantizar la seguridad personal de los detenidos y a cancelar el derrocamiento del gobierno de Venezuela, calificando el ataque de Estados Unidos como una "clara violación del derecho internacional".
Otra dura manifestación fue protagonizada por el canciller iraní, Abbas Araghchi, quien tildó la captura de Nicolás Maduro como un "claro ejemplo de terrorismo de Estado".
Tras una comunicación telefónica con el par venezolano, Yvan Eduardo Gil Pinto, el funcionario persa ratificó su apoyo al "gobierno legítimo" de Venezuela frente a lo que describió como políticas autoritarias e ilegales. A su vez, Pinto elogió la solidaridad de Teherán y aseguró que Caracas está decidida a defender su derecho a la autodeterminación.
El clima de tensión global se trasladó también a los organismos multilaterales. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la operación contra el gobierno de Nicolás Maduro constituye un "precedente peligroso" y llamó a un diálogo inclusivo a Estados Unidos que respete el estado de derecho.
Aunque figuras políticas de Europa como Ursula von der Leyen y el canciller francés Jean-Noël Barrot cuestionaron la legitimidad democrática de Maduro, coincidieron en que la solución política no puede ser impuesta desde el exterior, una postura que incluso fue respaldada por la líder derechista Marine Le Pen al sentenciar que "la soberanía de los Estados nunca es negociable"