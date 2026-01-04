Venezuela: denunciaron terrorismo de Estado y exigieron la libertad de Nicolás Maduro..

En sintonía con esta declaración, Pekín instó al gobierno de Donald Trump a garantizar la seguridad personal de los detenidos y a cancelar el derrocamiento del gobierno de Venezuela, calificando el ataque de Estados Unidos como una "clara violación del derecho internacional".

Otra dura manifestación fue protagonizada por el canciller iraní, Abbas Araghchi, quien tildó la captura de Nicolás Maduro como un "claro ejemplo de terrorismo de Estado".

Tras una comunicación telefónica con el par venezolano, Yvan Eduardo Gil Pinto, el funcionario persa ratificó su apoyo al "gobierno legítimo" de Venezuela frente a lo que describió como políticas autoritarias e ilegales. A su vez, Pinto elogió la solidaridad de Teherán y aseguró que Caracas está decidida a defender su derecho a la autodeterminación.

Rechazo Venezuela presidente El detenido presidente de Venezuela Nicolás Maduro se encuentra alojado en una cárcel ubicada en Brooklyn. Foto gentileza noticiasargentinas

El clima de tensión global se trasladó también a los organismos multilaterales. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la operación contra el gobierno de Nicolás Maduro constituye un "precedente peligroso" y llamó a un diálogo inclusivo a Estados Unidos que respete el estado de derecho.

Aunque figuras políticas de Europa como Ursula von der Leyen y el canciller francés Jean-Noël Barrot cuestionaron la legitimidad democrática de Maduro, coincidieron en que la solución política no puede ser impuesta desde el exterior, una postura que incluso fue respaldada por la líder derechista Marine Le Pen al sentenciar que "la soberanía de los Estados nunca es negociable"