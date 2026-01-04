Una maqueta a escala real, la clave del plan estadounidense para atrapar a Nicolás Maduro

La CIA usó a un familiar de Maduro para obtener información precisa

Nicolas Maduro preso La imagen de Nicolás Maduro difundida por Donald Trump este sábado. Fue capturado en Caracas y trasladado junto a su esposa a Nueva York.

En paralelo, la CIA habría desplegado desde agosto un pequeño equipo en el terreno para recopilar información sobre los movimientos y rutinas del presidente venezolano. Esa inteligencia, junto con el uso de un activo cercano a Nicolás Maduro, habría facilitado la identificación precisa del momento y lugar para la ejecución de la misión.

El operativo fue aprobado de manera definitiva el viernes por la noche por Trump y recibió el nombre de “Operación Determinación Absoluta”, según informó el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

El presidente de los Estados Unidos pasó gran parte de la noche observando el desarrollo del ataque. De hecho, la Casa Blanca publicó imágenes suyas sentado en una mesa, con los dedos entrelazados, mirando lo que se supone que era una pantalla que mostraba en vivo lo que sucedía en Venezuela.

Al menos 150 aeronaves volaron desde 20 bases diferentes en tierra y mar hacia Caracas, la capital venezolana. En plena madrugada, y al parecer con la energía cortada, agentes especiales sacaron a Maduro de su residencia, descripta por Trump como una “fortaleza militar fuertemente fortificada”.

Trump 2 -Venezuela Trump y su equipo siguieron en vivo los operativos militares para capturar a Nicolás Maduro.

Mientras tanto, aeronaves disparaban para inutilizar los sistemas de defensa aérea de Venezuela y despejar el camino para los helicópteros que se llevaron al dictador. El complejo militar Fuerte Tiuna quedó en llamas.

La acción de la Fuerza Delta para capturar a Maduro

Fue la Fuerza Delta la que irrumpió en la casa de Maduro. Según contó el presidente de Estados Unidos, el venezolano intentó refugiarse en una habitación de seguridad de acero pero no lo logró. Tampoco su esposa, Cilia Flores.

Tras la captura hubo un tiroteo, dijo Caine. Un helicóptero militar de Estados Unidos fue alcanzado por las balas, pero ningún oficial estadounidense resultó muerto.

delta force La Delta Force es uno de los grupos de élite del ejército de Estados Unidos. Imagen ilustrativa.

Según el general Dan Caine, para las 3.30 del sábado, las fuerzas ya estaban fuera de Venezuela.

Fue entonces, cuando Donald Trump le dio la noticia al mundo: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”.

En la mañana de este domingo, trascendió que el ex mandatario capturado se encontraba en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), una cárcel de Nueva York donde se ubican varios detenidos famosos.

Y a poco de pisar suelo estadounidense, la prensa registró algunas de las primeras palabras de Maduro en inglés: "Good night, happy New Year" (buenas noches, feliz año nuevo).