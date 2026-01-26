Las Heras reprogramó su Fiesta de la Vendimia por los pronósticos de lluvias

La dirección general y la puesta en escena de la Vendimia departamental estarán a cargo de Gabriela Cánovas. El guion fue desarrollado por Laura Fuertes, quien aporta una mirada sensible y profundamente identitaria a la propuesta artística.

Las candidatas a Reina de la Vendimia de Las Heras

Luego del despliegue artístico, tendrá lugar la elección de la Reina Departamental de la Vendimia de Las Heras. Las candidatas que representarán a cada distrito son:

Chiara Baciocchi (Ciudad)

Valentina Arredondo (El Pastal)

Candela Martínez (El Plumerillo)

Fabiana Vega (Panquehua)

Carolina Jardel (Capdeville)

Bárbara Rodríguez (El Zapallar)

Ivana Pacheco (El Borbollón)

Carla Peralta (El Challao)

Melanie Perrelli (El Algarrobal)

Morena Puentes (El Resguardo)

Victoria Saavedra (La Cieneguita)

Camila Gelvez (Uspallata y Alta Montaña)

El sistema de elección de la reina

La elección se realizará mediante un sistema de voto electrónico, orientado a garantizar la transparencia, orden y participación, según aclararon desde la comuna.

El procedimiento incluye un sorteo público de la terminación del DNI para habilitar a las personas participantes, la entrega de pulseras y cupones numerados, y un segundo sorteo que define quiénes emitirán su voto a través de los tótems digitales dispuestos en el predio.

La fiesta en Las Heras continuará el sábado y domingo

El 31 de enero y el 1 de febrero desde las 19 serán una fiesta en Las Heras para continuar el clima vendimial. También en el Predio Los Pescadores, tocarán artistas de renombre, entre ellos, L-Gante, Los Playeros y Damián Córdoba, gratis.

l gante recaido.webp L Gante se presentará en Mendoza este 1 de febrero.

Sábado 31 de enero:

Damián Córdoba

Mendukos

El Mambo

Otros artistas invitados

Domingo 1 de febrero: