Las Heras reprogramó su Fiesta de la Vendimia por los pronósticos de lluvias

La fiesta departamental de la Vendimia de Las Heras se reprogramó para el jueves 29 de enero a las 20.30 en el Predio Los Pescadores, ubicado en Acceso Norte y calle Los Pescadores. Inicialmente iba a ser el domingo 25 pero luego se cambió al viernes 30, por los mismos motivos, y nuevamente debió ser modificada la fecha.
La propuesta artística del evento se basa en una historia emotiva e identitaria. Según explicaron desde la comuna, el acto girará en torno a una señora que deja como herencia a su nieto, Gian, un escrito que a través de su voz celebra la tierra, el trabajo, la memoria y la dignidad de una comunidad forjada por el esfuerzo y la solidaridad.
A lo largo de 12 cuadros, la puesta en escena recorre capítulos de la memoria colectiva de Las Heras. Su impronta libertadora, el aporte de los inmigrantes, el ferrocarril como motor de progreso y las historias de hombres y mujeres que, con su trabajo y sus sueños, construyeron y continúan construyendo este pueblo trabajador.
La dirección general y la puesta en escena de la Vendimia departamental estarán a cargo de Gabriela Cánovas. El guion fue desarrollado por Laura Fuertes, quien aporta una mirada sensible y profundamente identitaria a la propuesta artística.
Las candidatas a Reina de la Vendimia de Las Heras
Luego del despliegue artístico, tendrá lugar la elección de la Reina Departamental de la Vendimia de Las Heras. Las candidatas que representarán a cada distrito son:
- Chiara Baciocchi (Ciudad)
- Valentina Arredondo (El Pastal)
- Candela Martínez (El Plumerillo)
- Fabiana Vega (Panquehua)
- Carolina Jardel (Capdeville)
- Bárbara Rodríguez (El Zapallar)
- Ivana Pacheco (El Borbollón)
- Carla Peralta (El Challao)
- Melanie Perrelli (El Algarrobal)
- Morena Puentes (El Resguardo)
- Victoria Saavedra (La Cieneguita)
- Camila Gelvez (Uspallata y Alta Montaña)
El sistema de elección de la reina
La elección se realizará mediante un sistema de voto electrónico, orientado a garantizar la transparencia, orden y participación, según aclararon desde la comuna.
El procedimiento incluye un sorteo público de la terminación del DNI para habilitar a las personas participantes, la entrega de pulseras y cupones numerados, y un segundo sorteo que define quiénes emitirán su voto a través de los tótems digitales dispuestos en el predio.
La fiesta en Las Heras continuará el sábado y domingo
El 31 de enero y el 1 de febrero desde las 19 serán una fiesta en Las Heras para continuar el clima vendimial. También en el Predio Los Pescadores, tocarán artistas de renombre, entre ellos, L-Gante, Los Playeros y Damián Córdoba, gratis.
Sábado 31 de enero:
- Damián Córdoba
- Mendukos
- El Mambo
- Otros artistas invitados
Domingo 1 de febrero:
- Valentina Márquez
- L-Gante
- Magui Olave
- Los Playeros
- Sombra de Luna