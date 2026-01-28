ANSES reorganiza el calendario de pagos de AUH para febrero de 2026

Según lo informado por el gobierno nacional de Javier Milei, el lunes 16 y el martes 17 de febrero no se efectuarán los correspondientes depósitos de ANSES por ser los feriados de Carnaval.

Con este panorama, los titulares AUH de ANSES comenzarán a cobrar sus mensualidades el lunes 9 de febrero, dependiendo de la correspondiente terminación de DNI de cada uno. Mientras que los últimos beneficiarios en cobrar lo harán el viernes 20. Esto afecta directamente a las personas que sus documentos finalizan en 6, 7, 8 y 9.

ANSES AUH y SUAF bono El calendario de feriados del gobierno nacional indica que el lunes 16 y martes 17 de febrero se celebrará "Carnaval" en Argentina, por eso cambian algunas fechas de pagos de los beneficiarios AUH.

ANSES: calendario de pagos de AUH en febrero 2026

Según explicaron desde ANSES, las fechas del calendario de pagos de los beneficiarios AUH en febrero son las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025

ANSES: así será el aumento de AUH en febrero 2026

ANSES confirmó el nuevo aumento que tendrán quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) en febrero 2026. El nuevo monto se oficializó el martes 27 de enero mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Fernando Omar Bearzi, titular del organismo.

Con un incremento del 2,84%, el valor total quedará en $129.042, aunque los titulares percibirán el 80% del monto, equivalente a $103.233, mientras que el 20% restante se recibe una vez presentada la Libreta AUH.