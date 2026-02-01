ANSES: quiénes cobran esta semana del 2 al 6 de febrero

ANSES comenzará esta semana con los primeros depósitos del calendario de pagos de febrero de 2026. Los que van a recibir su ayuda son los beneficiarios del programa Desempleo Plan 2 para todas las terminaciones de DNI y el mes a cobrar es el de enero. ¿Quiénes cobran del lunes 2 al viernes 6?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también le seguirá abonando a los beneficiarios de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se arrastran del calendario del primer mes del año.
Quiénes cobran esta semana del 2 al 6 de febrero según ANSES
Según el calendario de pagos de febrero de 2026, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los titulares de la ayuda económica Desempleo Plan 2. Este grupo de desocupados cobran lo correspondiente a enero y es para todas las terminaciones de DNI.
Por otro lado, y hasta el 12 de febrero, van a recibir su ayuda los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento).
Calendario de pagos de ANSES para esta semana
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
De febrero:
Fechas de pago del programa Desempleo Plan 2 (mes a cobrar enero):
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 2 al 12 de febrero de 2026
De enero:
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de enero al 12 de febrero de 2026
- Todas los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de enero al 12 de febrero de 2026
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 9 de enero al 12 de febrero de 2026