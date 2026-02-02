Buenas noticias para los beneficiarios de Fomentar Empleo al iniciar febrero

El Ministerio de Capital Humano, mediante Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dio a conocer la noticia más esperada por todos los beneficiarios del programa Fomentar Empleo al confirmar la fecha de cobro para el mes de febrero de 2026.
Es muy importante remarcar que esta vez la fecha de cobro (realizado por ANSES) no dependerá de la modalidad de pago que eligió cada uno de los beneficiarios del Fomentar Empleo como viene sucediendo.
El programa Fomentar Empleo depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos 3 meses y su objetivo es mejorar las capacidades laborales de los beneficiarios.
Fecha de cobro confirmada para los beneficiarios de Fomentar Empleo en febrero
El Ministerio de Capital Humano confirmó que, dependiendo de la modalidad de cobro que eligió cada uno de los beneficiarios del Fomentar Empleo.
Este lunes 2 de febrero se realizan los depósitos del programa para todas las terminaciones de DNI. Tanto para aquellos titulares que tengan tarjeta o la app BNA+ como para los que cobren por cajero automático o por ventanilla.
Contrariamente con lo que ocurre con otros beneficios de ANSES, las fechas de cobro del Fomentar Empleo no están sujetas a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
De cuánto es el monto que se paga por el Fomentar Empleo
El Ministerio de Capital Humano afirmó que desde el primer mes del 2025 se realiza un único pago mensual para los beneficiarios del programa a través de ANSES.
El monto dependerá de la modalidad del curso elegido en el programa Fomentar Empleo:
- $45.000 para cursos a distancia
- $78.000 para los presenciales o semipresenciales
Este ajuste se realizó con la finalidad de equiparar el monto de Fomentar Empleo con Volver al Trabajo para quienes hacen cursos presenciales.
Es importante aclarar que no es posible cobrar Volver al Trabajo y Fomentar Empleo al mismo tiempo. Es decir, Capital Humano no abonará dos programas por la realización de un curso de formación.
Fomentar Empleo: cómo consultar la certificación negativa
La certificación negativa es un documento emitido por el ente que ahora comanda Fernando Bearzi e informa si una persona está registrada en el sistema como beneficiaria de alguna prestación, en este caso el programa Fomentar Empleo. Esta herramienta permite confirmar si se cobrará la prestación antes de la fecha de pago.
Para realizar la consulta en la certificación negativa en Mi ANSES y saber si cobrás el Fomentar Empleo, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi Anses y seleccionar la opción Certificación Negativa
- Elegir el período correspondiente al mes de febrero (2), ya que los pagos se realizan a mes vencido
Si la prestación aparece resaltada en color rojo, significa que se cobrará la prestación en el corriente mes.