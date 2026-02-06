ANSES confirmó el calendario de pago del Complemento Leche para febrero 2026

anses empleo reforma laboral

ANSES: calendario de pago de febrero 2026 del Complemento Leche

El Complemento Leche de ANSES es un subsidio alimentario para beneficiarios de la AUH y AUE, que asegura la provisión de leche y otros alimentos para niños hasta 3 años, pagado automáticamente en la misma cuenta de la asignación, sin trámites, y con montos actualizados por inflación, con el reciente aumento esta ayuda se va a $48.691 en febrero 2026.

Calendario de pago de AUH

Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de enero de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de enero de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de enero de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de enero de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de enero de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de enero de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del día 23 de enero de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del día 24 de enero de 2026

Calendario de pago de AUE

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de enero de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de enero de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de enero de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de enero de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 18 de enero de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del día 19 de enero de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del día 20 de enero de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del día 23 de enero de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del día 24 de enero de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de enero de 2026

anses, cronograma de pagos

Si sos titular de la AUH, podés consultar tus cobros del Complemento Leche o "Programa Leche - Plan 1000" días a través de la app mi ANSES o en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando en la opción Hijos>Mis Asignaciones.

Compatibilidad con la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar, un subsidio adicional otorgado por el Ministerio de Capital Humano y pagado por ANSES.

Ambos beneficios se otorgan automáticamente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) sin necesidad de trámite.

Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar siguen siendo: