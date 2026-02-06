ANSES confirmó el calendario de pago del Complemento Leche para febrero 2026

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario de pago del apoyo alimentario Complemento Leche, o formalmente denominado "Leche - Plan 1000 días", para febrero de 2026. Está destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos (hasta los 3 años de edad).
Los titulares de ANSES que lo cobran automáticamente todos los meses el Complemento Leche son los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).
Para el segundo mes del año, el monto recibió un aumento del 2,85% mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24) tomado del el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -en este caso diciembre-. En febrero subió a $48.691.
ANSES: calendario de pago de febrero 2026 del Complemento Leche
Calendario de pago de AUH
- Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de enero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de enero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de enero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de enero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de enero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de enero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 23 de enero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 24 de enero de 2026
Calendario de pago de AUE
- Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de enero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de enero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de enero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de enero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 18 de enero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 19 de enero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 20 de enero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 23 de enero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 24 de enero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de enero de 2026
Si sos titular de la AUH, podés consultar tus cobros del Complemento Leche o "Programa Leche - Plan 1000" días a través de la app mi ANSES o en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando en la opción Hijos>Mis Asignaciones.
Compatibilidad con la Tarjeta Alimentar
El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar, un subsidio adicional otorgado por el Ministerio de Capital Humano y pagado por ANSES.
Ambos beneficios se otorgan automáticamente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) sin necesidad de trámite.
Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar siguen siendo:
- $52.250 por un hijo
- $81.936 por dos
- $108.062 por tres o más