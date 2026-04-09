Cómo preparar un perfume para que tu casa huela a lujo

hotel boutique Con este perfume casero tu casa puede oler como un hotel boutique.

Los perfumes con ese aura de exclusividad tienen en común su complejidad olfativa, calidad en los ingredientes y una construcción que transmite sofisticación y una elegancia adscrita a la esencia del lujo.

Ingredientes

100 ml de agua destilada.

50 ml de alcohol del 96°.

15 gotas de aceite esencial de vainilla.

10 gotas de aceite de sándalo.

10 gotas de aceite de jazmín.

Una cucharadita de glicerina vegetal.

Para comenzar a preparar este perfume para el hogar te conviene usar un frasco de vidrio oscuro con atomizador. Esto protege los aceites esenciales de la luz y mantiene el aroma.

Mezcla el alcohol con los aceites y agita suavemente para integrar los ingredientes. Así, los aceites se disolverán de forma correcta. Vierte el agua destilada, la glicerina y mezcla con ayuda de una cuchara.

perfumes Puedes utilizar recipientes con spray o frascos con varitas difusoras.

Deja el aromatizador reposar al menos unas 24 horas antes de usarlo. Los aromas se volverán más elegante y se integrarán. Luego, puedes rociar en ambientes, cortinas, sábanas, sofás y almohadones.