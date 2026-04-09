Cómo preparar un perfume para que tu casa huela a lujo

Los perfumes pueden ser sutiles, pero perduran en la memoria como la impresión imborrable de conocer a alguien por primera vez. Ya sea el aroma de una tarta de manzana que hacía la abuela, el olor de un té con canela o el ambientador cítrico de un spa. La buena noticia es que puedes crear tu propio perfume casero para casa.
La fiebre por los ambientadores del hogar continúa en alza, por eso muchas personas se han sumado a la tendencia de prepararlos caseros. Se pueden elegir los ingredientes y los aromas según los gustos y como resultado, se transforman y se renuevan los ambientes.
Perfumar un espacio con una fragancia significativa puede convertirse en un ritual de bienestar, ya sea a partir de velas, difusores o aceites esenciales. En esta ocasión, te compartimos una idea sencilla para aprender a preparar un aromatizador casero para que el hogar huela a lujo.
Los perfumes con ese aura de exclusividad tienen en común su complejidad olfativa, calidad en los ingredientes y una construcción que transmite sofisticación y una elegancia adscrita a la esencia del lujo.
Ingredientes
- 100 ml de agua destilada.
- 50 ml de alcohol del 96°.
- 15 gotas de aceite esencial de vainilla.
- 10 gotas de aceite de sándalo.
- 10 gotas de aceite de jazmín.
- Una cucharadita de glicerina vegetal.
Para comenzar a preparar este perfume para el hogar te conviene usar un frasco de vidrio oscuro con atomizador. Esto protege los aceites esenciales de la luz y mantiene el aroma.
Mezcla el alcohol con los aceites y agita suavemente para integrar los ingredientes. Así, los aceites se disolverán de forma correcta. Vierte el agua destilada, la glicerina y mezcla con ayuda de una cuchara.
Deja el aromatizador reposar al menos unas 24 horas antes de usarlo. Los aromas se volverán más elegante y se integrarán. Luego, puedes rociar en ambientes, cortinas, sábanas, sofás y almohadones.