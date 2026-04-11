Autonomía municipal de San Rafael: la Corte notificó el freno del proceso por el conflicto de poderes

Cuál es el nudo del conflicto judicial

El nudo del conflicto radica en la interpretación de un artículo del Código Procesal Civil Comercial y Tributario de la Provincia.

Mientras San Rafael sostiene que la intervención de la Corte bajo el Art. 230 Inc. II impone una 'prohibición de innovar' que alcanza incluso a la Legislatura para evitar que se altere el objeto del litigio, desde el Ejecutivo Provincial aseguran que las facultades de reforma constitucional no pueden ser cercenadas por un recurso judicial en trámite, marcando un gris legal sobre el alcance de la suspensión dictada por el máximo tribunal.

Por otra parte, desde la Suprema Corte informaron que no hay una prohibición de innovar, solo se ha notificado a las partes de que hay un conflicto de poderes y por este motivo, y para explicarlo en términos futbolísticos, "la pelota se para" hasta que el árbitro -la Suprema Corte- resuelva el fondo del asunto.

La carta orgánica de San Rafael frenada

alfredo cornejo omar felix 2025 Alfredo Cornejo y Omar Félix, en otros tiempos: ahora la disputa por la autonomía municipal viene creciendo.

La notificación del conflicto de poderes impide a San Rafael al avance institucional que había comenzado tras las elecciones en las que se eligieron convencionales. Esos representantes no podrán asumir ni comenzar a trabajar en la carta orgánica, al menos hasta que la Corte resuelva el planteo.

La postura de San Rafael fue comprendida por el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien aseguró que es esperable que un municipio quiera avanzar en el tema después de más de 30 años de que se reformó la Constitución Nacional.

El caso tiene además una particularidad política: la lista impulsada por el oficialismo municipal ganó en la categoría de convencionales, pero perdió -aunque por poco margen- en concejales frente a la oposición. Así, mientras unos cargos podrán asumirse, otros quedan congelados por la decisión judicial.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el municipio no puede avanzar de manera unilateral hacia la autonomía. Argumentan que se trata de una atribución que requiere un marco previo definido a nivel provincial y califican el proceso como una extralimitación de competencias.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para reformar un artículo de la Constitución de Mendoza. La iniciativa reconoce la autonomía municipal, pero establece condiciones: exige mayorías especiales para dictar cartas orgánicas, limita la creación de tributos y fija un control final de la Legislatura sobre esos textos.

Críticas por demoras y defensa del voto

Desde el peronismo cuestionan el momento en que se judicializó el conflicto. El senador Pedro Serra, alineado con Félix, planteó que el Gobierno tuvo tiempo para poner objeciones al proceso antes de las elecciones y no después. “Dejar que se convalide en las urnas y luego frenarlo no parece correcto”, señaló.

Para Serra, las medidas adoptadas tienen un efecto claro: demorar la asunción de los convencionales y enfriar el proceso,

El legislador también vinculó esta situación con el proyecto de reforma constitucional que impulsa Cornejo. A su entender, el freno judicial le da tiempo al oficialismo provincial para avanzar con esa iniciativa y fijar nuevas reglas de juego para todos los municipios.

Desde San Rafael, en tanto, sostienen que el proceso tiene legitimidad democrática. La discusión, ahora, quedó trasladada al plano judicial y legislativo, en espera de que la Corte resuelva y que la Legislatura trate el proyecto de ley que envió el gobernador.