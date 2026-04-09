Autonomía municipal: para el fiscal de Estado es entendible que San Rafael avance hacia una regulación

Omar Félix y Alfredo Cornejo Omar Félix, intendente de San Rafael, y Alfredo Cornejo, enfrentados por la autonomía municipal.

A partir de este planteo, consideró lógico el reclamo de San Rafael. Sostuvo que es razonable que un municipio no quiera esperar indefinidamente una definición que la provincia aún no resuelve.

Para Simón, ese vacío normativo explica por qué el departamento del sur decidió avanzar por su cuenta con la convocatoria a una convención para dictar su carta orgánica.

Coincidencias y críticas cruzadas entre San Rafael y el gobierno

El fiscal también intentó bajar el tono del enfrentamiento político. Señaló que tanto el Ejecutivo provincial como la Legislatura manifestaron la intención de avanzar en la autonomía municipal y que hay “más coincidencias que diferencias” sobre el modelo.

Sin embargo, el lunes pasado el gobernador Alfredo Cornejo había cuestionado con dureza el proceso impulsado por San Rafael. Puso en duda el impacto real de la futura carta orgánica, marcó supuestas irregularidades administrativas en la ordenanza que la habilita y sostuvo que el camino correcto es avanzar con una reforma que alcance a todos los municipios.

Además, criticó al municipio por no ejercer plenamente facultades que ya tiene, como en materia de tránsito, y planteó que hay una contradicción entre reclamar más autonomía municipal y no aplicar las disposiciones que actualmente están vigentes. El cruce fue polémico, pero el debate sigue teniendo un punto en común: la necesidad de definir el alcance de la autonomía municipal en Mendoza.