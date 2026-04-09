El fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, se metió en la discusión por la autonomía municipal de San Rafael en medio de las acusaciones cruzadas entre el municipio y el Gobierno provincial. Sus declaraciones pusieron el foco en una la falta de regulación de la provincia con respecto a esta temática y en la necesidad de avanzar en una definición.
Autonomía municipal: para el fiscal de Estado es entendible que San Rafael avance hacia una regulación
Tras 30 años sin regulación provincial, Fernando Simón habló de deuda institucional y más coincidencias que diferencias en el debate
Simón planteó que, más allá del conflicto puntual, hay un escenario donde coinciden tanto el municipio como la provincia en avanzar hacia la autonomía, aunque con diferencias en los tiempos y la forma.
La autonomía municipal, una asignatura pendiente
El fiscal remarcó que la Constitución Nacional reformada en 1994 estableció la autonomía municipal, pero Mendoza nunca terminó de reglamentarla. En ese sentido, habló de una “deuda institucional” que ya supera los 30 años.
A partir de este planteo, consideró lógico el reclamo de San Rafael. Sostuvo que es razonable que un municipio no quiera esperar indefinidamente una definición que la provincia aún no resuelve.
Para Simón, ese vacío normativo explica por qué el departamento del sur decidió avanzar por su cuenta con la convocatoria a una convención para dictar su carta orgánica.
Coincidencias y críticas cruzadas entre San Rafael y el gobierno
El fiscal también intentó bajar el tono del enfrentamiento político. Señaló que tanto el Ejecutivo provincial como la Legislatura manifestaron la intención de avanzar en la autonomía municipal y que hay “más coincidencias que diferencias” sobre el modelo.
Sin embargo, el lunes pasado el gobernador Alfredo Cornejo había cuestionado con dureza el proceso impulsado por San Rafael. Puso en duda el impacto real de la futura carta orgánica, marcó supuestas irregularidades administrativas en la ordenanza que la habilita y sostuvo que el camino correcto es avanzar con una reforma que alcance a todos los municipios.
Además, criticó al municipio por no ejercer plenamente facultades que ya tiene, como en materia de tránsito, y planteó que hay una contradicción entre reclamar más autonomía municipal y no aplicar las disposiciones que actualmente están vigentes. El cruce fue polémico, pero el debate sigue teniendo un punto en común: la necesidad de definir el alcance de la autonomía municipal en Mendoza.