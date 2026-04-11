Este es el perfume que usan las casas minimalistas tipo Pinterest

La decoración multisensorial es una de las tendencias del hogar más destacadas en la actualidad. Esto quiere decir, espacios que despiertan los sentidos donde hay texturas y perfumes. Las texturas aparecen en los revestimientos, mobiliarios y complementos, mientras que los aromes son tremendamente evocadores.
Según la casa de fragancias Scentmate el 79% de los usuarios afirma que los productos perfumados les proporcionan sensaciones de bienestar. Y es que las fragancias se han convertido en aliadas indispensables para el bienestar emocional.
"El olfato es uno de los sentidos que primero se activa al entrar en una casa. La sensación de hogar y bienestar, viene de la mano del reconocimiento de un aroma que en cada caso te transportará a recuerdos ya vividos", señala el interiorista Alberto Aranda.
En este artículo, te enseñamos cómo preparar el aromatizador casero que usan las casas minimalistas tipo Pinterest. A contiuación, la lista de ingredientes y los pasos a seguir.
Ingredientes
- Agua destilada: 80 ml.
- Aceite esencial de lavanda: 10 gotas.
- Aceite de eucalipto: 5 gotas.
- Aceite de bergamota: 10 gotas.
- Frasco de vidrio
- Palitos de bambú o madera
Mezcla el agua destilada con el alcohol en un recipiente limpio. Añade los aceites esenciales y mezcla suavemente con una cuchara o una varilla de bambú. Pasa la mezcla al recipiente y agrega los palitos de madera. Cada cierto tiempo, gira los palitos para que el aroma se libere de manera uniforme.
También, puedes usar un recipiente con spray para rociar sábanas, cortinas y sillones. Sin embargo, un frasco de vidrio transparente con palitos de madera transmite simplicidad, limpieza y orden, típico de la decoración minimalista de Pinterest.
Cabe destacar que le puedes poner la esencia que más te gusta, y personalizando tu perfume según el ambiente que quieres crear en casa. Recuerda que un aroma distintivo puede marcar la diferencia y dejar un recuerdo positivo entre tus invitados.