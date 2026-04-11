Este es el perfume que usan las casas minimalistas tipo Pinterest

hogar decorado Mantener un hogar con aroma fresco y agradable es más simple de lo que parece.

En este artículo, te enseñamos cómo preparar el aromatizador casero que usan las casas minimalistas tipo Pinterest. A contiuación, la lista de ingredientes y los pasos a seguir.

Ingredientes

Agua destilada: 80 ml.

Aceite esencial de lavanda: 10 gotas.

Aceite de eucalipto: 5 gotas.

Aceite de bergamota: 10 gotas.

Frasco de vidrio

Palitos de bambú o madera

Mezcla el agua destilada con el alcohol en un recipiente limpio. Añade los aceites esenciales y mezcla suavemente con una cuchara o una varilla de bambú. Pasa la mezcla al recipiente y agrega los palitos de madera. Cada cierto tiempo, gira los palitos para que el aroma se libere de manera uniforme.

También, puedes usar un recipiente con spray para rociar sábanas, cortinas y sillones. Sin embargo, un frasco de vidrio transparente con palitos de madera transmite simplicidad, limpieza y orden, típico de la decoración minimalista de Pinterest.

perfume Puedes mezclar los aceites esenciales que tengas en casa.

Cabe destacar que le puedes poner la esencia que más te gusta, y personalizando tu perfume según el ambiente que quieres crear en casa. Recuerda que un aroma distintivo puede marcar la diferencia y dejar un recuerdo positivo entre tus invitados.