La planta arbustiva que se puede cultivar en maceta y fascina por su fragancia dulce

Existen plantas ornamentales que destacan por su apariencia, pero otras logran algo más difícil y transforman por completo el ambiente de un espacio. No se trata solo de lo visual, sino del aroma. Ya sea, en un jardín o una terraza, hay arbustos capaces de transformarse apenas cae el sol.
La dama de noche (Cestrum nocturnum) Lejos de ser una planta exigente o exclusiva de jardines amplios, este ejemplar puede cultivarse perfectamente en maceta, lo que lo vuelve ideal para quienes viven en departamentos o cuentan con espacios reducidos. Su crecimiento es manejable y responde bien a la poda, una ventaja clave para adaptarlo a entornos urbanos.
Una fragancia nocturna que no pasa desapercibida
Esta planta es un arbusto de origen tropical que ha ganado popularidad en distintas regiones por una característica muy particular: su intensa fragancia nocturna. A diferencia de otras especies que concentran su atractivo en el día, esta especie libera su aroma al caer la tarde y lo intensifica durante la noche.
El fenómeno tiene una explicación biológica. Sus flores, pequeñas y de tonos verdosos o blanquecinos, no necesitan atraer polinizadores diurnos. En cambio, están adaptadas para insectos nocturnos, lo que explica por qué el perfume se vuelve más fuerte cuando baja la luz. El resultado es un aroma dulce, penetrante y envolvente, capaz de perfumar no solo el ambiente inmediato, sino también espacios cercanos.
Cultivo en maceta: claves para que prospere
Uno de los aspectos más interesantes de este arbusto es su versatilidad. Puede desarrollarse sin problemas en macetas siempre que se respeten algunas condiciones básicas. Necesita buena luz (preferentemente sol directo o semisombra luminosa) y un sustrato con buen drenaje para evitar el exceso de humedad en las raíces.
El riego debe ser moderado, hay que mantener la tierra húmeda, pero nunca encharcada. En climas templados, se adapta bien durante gran parte del año, aunque conviene protegerla de las heladas más intensas en invierno.
Otro punto a favor es su rápida respuesta a la poda. Esto permite controlar su tamaño y estimular una mayor producción de flores, lo que se traduce en más aroma. Incluso puede guiársela como pequeño arbusto compacto o dejarla crecer con un porte más libre, según el espacio disponible.