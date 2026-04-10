La planta arbustiva que se puede cultivar en maceta y fascina por su fragancia dulce

Dama-de-noche Las flores de la dama de noche son discretas de día, pero de noche emanan un poderoso perfume.

El fenómeno tiene una explicación biológica. Sus flores, pequeñas y de tonos verdosos o blanquecinos, no necesitan atraer polinizadores diurnos. En cambio, están adaptadas para insectos nocturnos, lo que explica por qué el perfume se vuelve más fuerte cuando baja la luz. El resultado es un aroma dulce, penetrante y envolvente, capaz de perfumar no solo el ambiente inmediato, sino también espacios cercanos.

Cultivo en maceta: claves para que prospere

Uno de los aspectos más interesantes de este arbusto es su versatilidad. Puede desarrollarse sin problemas en macetas siempre que se respeten algunas condiciones básicas. Necesita buena luz (preferentemente sol directo o semisombra luminosa) y un sustrato con buen drenaje para evitar el exceso de humedad en las raíces.

El riego debe ser moderado, hay que mantener la tierra húmeda, pero nunca encharcada. En climas templados, se adapta bien durante gran parte del año, aunque conviene protegerla de las heladas más intensas en invierno.

dama de noche en maceta

Otro punto a favor es su rápida respuesta a la poda. Esto permite controlar su tamaño y estimular una mayor producción de flores, lo que se traduce en más aroma. Incluso puede guiársela como pequeño arbusto compacto o dejarla crecer con un porte más libre, según el espacio disponible.