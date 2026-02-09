Día Internacional de la Pizza: 5000 porciones para saborear en el Obelisco

Obelisco pizza fugazza

Los asistentes podrán ver todo el proceso de elaboración, desde el amasado hasta el horneado y la recaudación en este evento será destinada a los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco, de Avellaneda.

El público que asista a la zona del Obelisco para disfrutar esta delicia podrá adquirir un bono contribución simbólico de $2.000 que ofrecerá el personal de los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco, de Avellaneda, que incluye dos porciones de pizza, hasta agotar los 5000 porciones disponibles.

La realizacion de este evento es posible gracias a la donación de 250 kilos de muzzarella, 100 kilos de tomate y 180 kilos de harina para la elaboración de las pizzas por parte de las empresas Molinos Cañuelas, Gentleman, Caracas, Muzzarella Lácteos Dom Tin, y Barraza.

Como parte de la celebración también habrá sorpresas y regalos durante la jornada de este lunes: los asistentes podrán participar de la ruleta de APYCE, con la posibilidad de ganar importantes premios, combos adicionales e incluso pizzas enteras de regalo.

Es importante mencionar que APYCE es una asociación sin fines de lucro que nuclea a decenas de comercios y que convierte esta celebración en una acción solidaria a beneficio de una ONG local.

Obelisco pizza clásica

Desde la entidad, explicaron que la idea de celebrar este evento en el Obelisco de Buenos Aires tiene que ver con que Buenos Aires es una de las ciudades con mayor consumo de pizza por habitante en el mundo, y la muzza al molde forma parte del ADN culinario local.

La elección del Obelisco “responde a su valor simbólico y su condición de ícono porteño, convirtiéndose en un escenario emblemático para conmemorar esta fecha tan significativa para la gastronomía y la cultura popular”, dijeron los organizadores.