Cómo preparar Masa para pizza 100% integral: la receta con 7 ingredientes sencillos y saludables

Preparar esta masa en casa es simple y permite obtener una base elástica, sabrosa y perfecta para todo tipo de pizza. Al usar harina integral, se logra una textura rústica y un sabor más profundo, ideal para combinar con vegetales, quesos magros y proteínas livianas.

Esta receta de pizza integral es ideal tanto para almuerzos como para cenas, ya que se adapta a distintos estilos de alimentación. Incorporar recetas con masa integral es una forma práctica de disfrutar platos clásicos con un perfil nutricional más equilibrado y natural.