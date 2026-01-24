Cómo preparar Masa para pizza 100% integral: la receta con 7 ingredientes sencillos y saludables

La masa integral para pizza es una excelente alternativa para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor. Dentro de las recetas caseras más elegidas, esta preparación se destaca por utilizar harina integral, un ingrediente rico en fibra que mejora la digestión y aporta mayor saciedad en comparación con las masas tradicionales.
Preparar esta masa en casa es simple y permite obtener una base elástica, sabrosa y perfecta para todo tipo de pizza. Al usar harina integral, se logra una textura rústica y un sabor más profundo, ideal para combinar con vegetales, quesos magros y proteínas livianas.
Esta receta de pizza integral es ideal tanto para almuerzos como para cenas, ya que se adapta a distintos estilos de alimentación. Incorporar recetas con masa integral es una forma práctica de disfrutar platos clásicos con un perfil nutricional más equilibrado y natural.
Receta para hacer masa para pizza integral
Ingredientes:
- 500 g de harina 100 % integral
- 25 g de levadura fresca o 1 sobrecito de levadura instantánea de 10 g
- 300 cc. de agua tibia (1 taza y 1/2)
- 2 cdtas. de azúcar
- 2 cdas. de aceite de girasol u oliva
- 1 lata de salsa de tomate
- 1 cda. de sal
Cómo preparar masa de pizza integral: la receta, paso a paso
- Primero, sobre la mesada, esparce la harina integral en forma de corona. En el centro, coloca la levadura desgranada, el aceite, el azúcar y un poco de agua tibia.
- A continuación, coloca la sal en los costados de la corona para que no tome contacto con la levadura. Ve agregando agua de a poco y amasa. Deja reposar el bollo por 20 minutos.
- Luego, pasa la masa a una bandeja de horno y estira el bollo con ayuda de los dedos, llevando la masa hacia los bordes. Por encima, cubre con la salsa de tomate, sin llegar completamente a los bordes.
- Distribuye queso mozzarella rallado por la pizza integral y hornea por 10 minutos a 170 °C. Retírala, cubre con rodajas de tomate, agrega sal y perejil picado. Si quieres, incorpora aceitunas y un chorrito de aceite de oliva. Hornea por 5 minutos más.