Inicio Recetas Yogur
Versatilidad

Recetas con yogur natural: 5 opciones dulces y saladas fáciles, ricas y versátiles para todos los días

Cinco recetas dulces y saladas con yogur natural, fáciles y versátiles, ideales para sumar sabor y cremosidad a platos caseros

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El yogur natural es un ingrediente versátil para preparar recetas dulces y saladas.

El yogur natural es un ingrediente versátil para preparar recetas dulces y saladas.

El yogur natural es uno de esos ingredientes versátiles que se adaptan tanto a recetas dulces como saladas, y por eso se volvió un aliado clave en la cocina cotidiana. Rico en proteínas, con una textura cremosa y un sabor suave, permite sumar humedad, frescura y valor nutricional a múltiples platos.

En esta nota periodística reunimos recetas simples y sabrosas que demuestran cómo un mismo ingrediente puede transformarse en propuestas muy diferentes, ideales para cualquier momento del día. Desde opciones frescas y livianas hasta alternativas más contundentes, estas cinco opciones con yogur natural combinan practicidad y sabor.

La selección incluye helado de durazno, hummus de garbanzos, panqué de naranja y almendras, pan turco en sartén y wraps de lechuga y atún: preparaciones fáciles, rendidoras y perfectas para quienes buscan innovar en la cocina sin complicarse.

receta yogurt natural (1).jpg

1. Receta para hacer helado de durazno con yogur natural

Ingredientes:

  • 500 g de durazno en cubos
  • 1/2 taza de yogur natural
  • Miel, azúcar mascabo o endulzante
  • 1/2 taza de granola o almendras (opcional)
  • 1 cda. de coco rallado (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, en el vaso de la licuadora, procesa el durazno, el yogur natural y el endulzante.
  2. Una vez que obtengas una textura cremosa, agrega los toppings que quieras. Puede ser granola, coco rallado o almendras.
  3. Cuando esté listo, lleva el helado de durazno a la heladera por al menos 2 horas, para que tome consistencia y frío.
helado de durazno

2. Receta de wraps de lechuga y atún con yogur natural

Ingredientes:

  • 1 planta de lechuga repollada o capuchina
  • 1 lata de atún al natural
  • 1 palta mediana
  • 1 pepino
  • 1 pote de yogur natural (sin azúcar)
  • Jugo de 1/2 limón
  • Menta fresca
  • Sal y pimienta

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol pequeño, mezcla el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta. Si quieres, puedes sumar un diente de ajo picado. Reserva en la heladera.
  2. A continuación, escurre bien el atún. En un recipiente, mézclalo con la palta pisada y el pepino.
  3. Usa las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina y coloca una cucharada de la mezcla de atún en el centro.
  4. Para terminar, baña los wraps con la salsa de yogur fría y ciérralos con ayuda de un palillo.
wraps de lechuga y atún

3. Receta para hacer hummus de garbanzos

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 70 g de aceite de oliva virgen extra
  • 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
  • 50 ml de agua
  • 1 diente de ajo
  • Sal, a gusto
  • 30 g de jugo de limón
  • Comino, a gusto
  • 100 g de yogur natural

Procedimiento:

  1. Para comenzar a preparar el hummus, lava los garbanzos cocidos para retirar el líquido y luego escurre y tritura en una procesadora.
  2. A continuación, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
  3. Luego, tritura la mezcla hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
  4. Si el hummus de garbanzos queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.
hummus de garbanzos

4. Receta de panqué de naranja y almendra

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina de almendra
  • 1/4 taza de maicena
  • 1 cdta. de polvo para hornear sin gluten
  • 1 pizca de sal
  • 4 huevos grandes
  • 2/3 taza de azúcar mascabado o de coco
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 1/3 taza de yogur natural
  • Ralladura de 2 naranjas
  • 1/3 taza de jugo de naranja natural
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • Rodajas de naranja, almendras fileteadas y/o azúcar glass (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare. Agrega el aceite y el yogur, mezcla bien e incorpora la ralladura, el jugo de naranja y la esencia de vainilla.
  2. En otro recipiente, mezcla la harina de almendra, la maicena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integra los secos al bol de los líquidos en dos tandas, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea.
  3. Lleva la preparación del panqué de naranja y almendra a un molde. Si quieres, acomoda rodajas de naranja y almendras por encima.
  4. Para terminar, cocina el budín en el horno durante 30 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Deja enfriar en el molde por 10 minutos y decora con azúcar glass.
budin de naranja y almendras

5. Recetas con yogur: bazlama, el pan turco en sartén

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 8 porciones medianas.

Ingredientes:

  • 500 g de harina de trigo
  • 1 sobre de levadura seca activa (7 g) o 20 g de levadura fresca
  • 1 cdta. de azúcar
  • 1 cdta. de sal
  • 300 ml de agua tibia
  • 100 ml de yogur natural
  • 2 cdas. de aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol grande, mezcla el agua tibia, el azúcar y la levadura. Deja reposar por 10 minutos hasta que la mezcla esté burbujeante.
  2. A continuación, agrega el yogur natural, el aceite y la sal. Agrega harina de a poco y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Amasa por 10 minutos hasta que quede elástica y ligeramente pegajosa.
  3. Cubre el bol con un repasador limpio y deja reposar por 1 hora en un lugar cálido, hasta que la masa duplique su volumen.
  4. Divide la masa en 8 porciones, forma bolas y aplánalas con las manos o con un rodillo hasta formar discos de 1 cm de grosor.
  5. Cubre los discos con un paño y deja reposar nuevamente por 15 minutos. Mientras tanto, calienta una sartén grande a fuego medio, sin aceite.
  6. Cocina el pan bazlama por 2 minutos de cada lado, hasta que veas burbujas y la superficie esté dorada. Una vez que se infle, dalo vuelta.
  7. Para terminar, y como paso opcional, pincela los panes con manteca derretida y sirve caliente.
bazlama- pan turco (1)

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar