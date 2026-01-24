Recetas con yogur natural: 5 opciones dulces y saladas fáciles, ricas y versátiles para todos los días

El yogur natural es uno de esos ingredientes versátiles que se adaptan tanto a recetas dulces como saladas, y por eso se volvió un aliado clave en la cocina cotidiana. Rico en proteínas, con una textura cremosa y un sabor suave, permite sumar humedad, frescura y valor nutricional a múltiples platos.
En esta nota periodística reunimos recetas simples y sabrosas que demuestran cómo un mismo ingrediente puede transformarse en propuestas muy diferentes, ideales para cualquier momento del día. Desde opciones frescas y livianas hasta alternativas más contundentes, estas cinco opciones con yogur natural combinan practicidad y sabor.
La selección incluye helado de durazno, hummus de garbanzos, panqué de naranja y almendras, pan turco en sartén y wraps de lechuga y atún: preparaciones fáciles, rendidoras y perfectas para quienes buscan innovar en la cocina sin complicarse.
1. Receta para hacer helado de durazno con yogur natural
Ingredientes:
- 500 g de durazno en cubos
- 1/2 taza de yogur natural
- Miel, azúcar mascabo o endulzante
- 1/2 taza de granola o almendras (opcional)
- 1 cda. de coco rallado (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en el vaso de la licuadora, procesa el durazno, el yogur natural y el endulzante.
- Una vez que obtengas una textura cremosa, agrega los toppings que quieras. Puede ser granola, coco rallado o almendras.
- Cuando esté listo, lleva el helado de durazno a la heladera por al menos 2 horas, para que tome consistencia y frío.
2. Receta de wraps de lechuga y atún con yogur natural
Ingredientes:
- 1 planta de lechuga repollada o capuchina
- 1 lata de atún al natural
- 1 palta mediana
- 1 pepino
- 1 pote de yogur natural (sin azúcar)
- Jugo de 1/2 limón
- Menta fresca
- Sal y pimienta
Procedimiento:
- Primero, en un bol pequeño, mezcla el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta. Si quieres, puedes sumar un diente de ajo picado. Reserva en la heladera.
- A continuación, escurre bien el atún. En un recipiente, mézclalo con la palta pisada y el pepino.
- Usa las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina y coloca una cucharada de la mezcla de atún en el centro.
- Para terminar, baña los wraps con la salsa de yogur fría y ciérralos con ayuda de un palillo.
3. Receta para hacer hummus de garbanzos
Ingredientes:
- 400 g de garbanzos cocidos
- 70 g de aceite de oliva virgen extra
- 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
- 50 ml de agua
- 1 diente de ajo
- Sal, a gusto
- 30 g de jugo de limón
- Comino, a gusto
- 100 g de yogur natural
Procedimiento:
- Para comenzar a preparar el hummus, lava los garbanzos cocidos para retirar el líquido y luego escurre y tritura en una procesadora.
- A continuación, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
- Luego, tritura la mezcla hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
- Si el hummus de garbanzos queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.
4. Receta de panqué de naranja y almendra
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de almendra
- 1/4 taza de maicena
- 1 cdta. de polvo para hornear sin gluten
- 1 pizca de sal
- 4 huevos grandes
- 2/3 taza de azúcar mascabado o de coco
- 1/2 taza de aceite vegetal
- 1/3 taza de yogur natural
- Ralladura de 2 naranjas
- 1/3 taza de jugo de naranja natural
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Rodajas de naranja, almendras fileteadas y/o azúcar glass (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare. Agrega el aceite y el yogur, mezcla bien e incorpora la ralladura, el jugo de naranja y la esencia de vainilla.
- En otro recipiente, mezcla la harina de almendra, la maicena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integra los secos al bol de los líquidos en dos tandas, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea.
- Lleva la preparación del panqué de naranja y almendra a un molde. Si quieres, acomoda rodajas de naranja y almendras por encima.
- Para terminar, cocina el budín en el horno durante 30 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Deja enfriar en el molde por 10 minutos y decora con azúcar glass.
5. Recetas con yogur: bazlama, el pan turco en sartén
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 8 porciones medianas.
Ingredientes:
- 500 g de harina de trigo
- 1 sobre de levadura seca activa (7 g) o 20 g de levadura fresca
- 1 cdta. de azúcar
- 1 cdta. de sal
- 300 ml de agua tibia
- 100 ml de yogur natural
- 2 cdas. de aceite de oliva
Procedimiento:
- Primero, en un bol grande, mezcla el agua tibia, el azúcar y la levadura. Deja reposar por 10 minutos hasta que la mezcla esté burbujeante.
- A continuación, agrega el yogur natural, el aceite y la sal. Agrega harina de a poco y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Amasa por 10 minutos hasta que quede elástica y ligeramente pegajosa.
- Cubre el bol con un repasador limpio y deja reposar por 1 hora en un lugar cálido, hasta que la masa duplique su volumen.
- Divide la masa en 8 porciones, forma bolas y aplánalas con las manos o con un rodillo hasta formar discos de 1 cm de grosor.
- Cubre los discos con un paño y deja reposar nuevamente por 15 minutos. Mientras tanto, calienta una sartén grande a fuego medio, sin aceite.
- Cocina el pan bazlama por 2 minutos de cada lado, hasta que veas burbujas y la superficie esté dorada. Una vez que se infle, dalo vuelta.
- Para terminar, y como paso opcional, pincela los panes con manteca derretida y sirve caliente.