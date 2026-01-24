Recetas con yogur natural: 5 opciones dulces y saladas fáciles, ricas y versátiles para todos los días

En esta nota periodística reunimos recetas simples y sabrosas que demuestran cómo un mismo ingrediente puede transformarse en propuestas muy diferentes, ideales para cualquier momento del día. Desde opciones frescas y livianas hasta alternativas más contundentes, estas cinco opciones con yogur natural combinan practicidad y sabor.

La selección incluye helado de durazno, hummus de garbanzos, panqué de naranja y almendras, pan turco en sartén y wraps de lechuga y atún: preparaciones fáciles, rendidoras y perfectas para quienes buscan innovar en la cocina sin complicarse.