Cómo preparar un postre tradicional de España: la receta de los rosquitos caseros con 7 ingredientes

Las rosquitas caseras, también conocidas como rosquitos, son una de las recetas tradicionales que atraviesan generaciones por su sabor y simpleza. De origen español, este dulce supo ganarse un lugar destacado en la cocina argentina gracias a su textura esponjosa, su forma de rosca y ese aroma a anís que lo convierte en el postre ideal para acompañar el mate.
Se trata de un bizcocho suave y delicado, fácil de preparar y sin complicaciones. No requiere ingredientes difíciles ni técnicas elaboradas: con harina, levadura, leche, azúcar y huevos alcanza para lograr unos rosquitos perfectos. El anís, protagonista indiscutido de la receta, aporta un sabor único, aunque también puede reemplazarse por ralladura de naranja o limón.
Ideales para quienes buscan recetas rápidas, rendidoras y económicas, las rosquitas caseras se preparan en poco tiempo y llenan la cocina de un perfume irresistible. En apenas 25 minutos, podés disfrutar de un postre casero clásico, dorado y tierno, perfecto para compartir en cualquier momento del día.
Receta para hacer rosquitos caseros
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de azúcar
- 2 huevos
- 1/4 taza de aceite de oliva
- 1/4 taza de leche
- 1 cda. de anís en grano (opcional)
- 3 cdtas. de levadura fresca
- 1 pizca de sal
Cómo hacer rosquitas caseras, la receta paso a paso
- Primero, en una olla, calienta la leche a fuego bajo y agrega el anís. Cuando adquiera sabor y aroma, cuela la leche para retirar los granos. Agregar anís es opcional, pero queda delicioso.
- En otro recipiente, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y agrega aceite de oliva y la leche infusionada.
- En un bol, tamiza la harina y la sal. Haz un hueco en el centro para colocar la levadura hidratada junto con la preparación anterior. Integra todos los ingredientes hasta formar una masa suave.
- Por último, dales forma a las rosquitas caseras y colócalas en una sartén con abundante aceite caliente. Estarán listas en 10 minutos. Si quieres, una vez cocidas, puedes espolvorearlas con azúcar impalpable.
Las rosquitas caseras son un clásico del desayuno y la merienda, perfectas para preparar en casa y disfrutar en familia. Acompañan a la perfección el mate, el té o el café, y pueden llevar un toque especial si se bañan en chocolate o se cubren con un delicado glaseado para sumar sabor y textura.