Cómo preparar un postre tradicional de España: la receta de los rosquitos caseros con 7 ingredientes

Se trata de un bizcocho suave y delicado, fácil de preparar y sin complicaciones. No requiere ingredientes difíciles ni técnicas elaboradas: con harina, levadura, leche, azúcar y huevos alcanza para lograr unos rosquitos perfectos. El anís, protagonista indiscutido de la receta, aporta un sabor único, aunque también puede reemplazarse por ralladura de naranja o limón.

Ideales para quienes buscan recetas rápidas, rendidoras y económicas, las rosquitas caseras se preparan en poco tiempo y llenan la cocina de un perfume irresistible. En apenas 25 minutos, podés disfrutar de un postre casero clásico, dorado y tierno, perfecto para compartir en cualquier momento del día.