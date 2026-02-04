Samsung lanza un televisor de 98 pulgadas con funciones de IA, imagen de película y sonido inmersivo

televisor samsung Samsung ofrece un televisor con tecnología de última generación.

En este sentido, la compañía surcoreana ha equipado a la perfección a este Smart TV. El corazón del artefacto es el Crystal Procesador 4K, el cual se encarga de optimizar cada escena en tiempo real. Este procesador no solo garantiza que los colores se mantengan fieles a la visión original de sus creadores, sino que también realiza un escalado inteligente para que contenidos de menor resolución alcancen niveles superiores de nitidez y profundidad.

Dada las pulgadas del dispositivo, Samsung ha integrado un optimizador de imágenes de gran tamaño. Mediante el uso de inteligencia artificial, este sistema reduce el ruido visual, refuerza la nitidez y mejora los niveles de negro, asegurando que la imagen sea equilibrada y detallada a pesar del tamaño del panel.

Para los entusiastas del movimiento, la tecnología Motion Xcelerator permite alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz en resolución 4K. Esta característica, resulta indispensable para disfrutar de videojuegos de alta velocidad y deportes de acción sin desenfoques ni interrupciones.

Todo esto se presenta en un diseño extremadamente delgado y sofisticado que permite una integración armónica en cualquier ambiente, aunque, por su gran tamaño, el living será el lugar predilecto de este impactante televisor de 98 pulgadas.

En lo que concierne al precio, el nuevo Crystal UHD de 98 pulgadas tiene un valor de $6.999.999. Quienes lo adquieran por el sitio web de Samsung podrán acceder al Plan Canje EcoCambio, el cual permite entregar un televisor usado como parte de pago y acceder a un descuento que oscile el 54%.