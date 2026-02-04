Olvidate de ir al cine para siempre. Es que Samsung lanzó un televisor de 98 pulgadas que, en caso de adquirirlo, te hará vivir la misma experiencia, pero en tu living. Entre otras cualidades, el Smart TV cuenta con funciones de inteligencia artificial, una imagen impactante y un sonido inmersivo que te hará creer que estás dentro de la película o serie que ves.
Samsung lanza un televisor de 98 pulgadas con funciones de IA, imagen de película y sonido inmersivo
El televisor Crystal UHD de 98 pulgadas es un modelo diseñado para satisfacer la creciente demanda de usuarios que buscan experiencias inmersivas, ya sea para disfrutar de eventos deportivos, sesiones de gaming de alto rendimiento o las últimas producciones de streaming con calidad cinematográfica.
Según Samsung, este lanzamiento se alinea con las tendencias de consumo actuales, donde el segmento de pantallas superiores a las 65 pulgadas lidera el crecimiento en el país. El objetivo de la marca es claro: transformar el living del hogar en una sala de cine con tecnología de vanguardia.
En este sentido, la compañía surcoreana ha equipado a la perfección a este Smart TV. El corazón del artefacto es el Crystal Procesador 4K, el cual se encarga de optimizar cada escena en tiempo real. Este procesador no solo garantiza que los colores se mantengan fieles a la visión original de sus creadores, sino que también realiza un escalado inteligente para que contenidos de menor resolución alcancen niveles superiores de nitidez y profundidad.
Dada las pulgadas del dispositivo, Samsung ha integrado un optimizador de imágenes de gran tamaño. Mediante el uso de inteligencia artificial, este sistema reduce el ruido visual, refuerza la nitidez y mejora los niveles de negro, asegurando que la imagen sea equilibrada y detallada a pesar del tamaño del panel.
Para los entusiastas del movimiento, la tecnología Motion Xcelerator permite alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz en resolución 4K. Esta característica, resulta indispensable para disfrutar de videojuegos de alta velocidad y deportes de acción sin desenfoques ni interrupciones.
Todo esto se presenta en un diseño extremadamente delgado y sofisticado que permite una integración armónica en cualquier ambiente, aunque, por su gran tamaño, el living será el lugar predilecto de este impactante televisor de 98 pulgadas.
En lo que concierne al precio, el nuevo Crystal UHD de 98 pulgadas tiene un valor de $6.999.999. Quienes lo adquieran por el sitio web de Samsung podrán acceder al Plan Canje EcoCambio, el cual permite entregar un televisor usado como parte de pago y acceder a un descuento que oscile el 54%.