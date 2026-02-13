En Netflix está la película que logró que muchas personas dudaran de la Iglesia y de sus religiones. No se trata de una película anticristiana o atea, sino de una producción que fue contra las instituciones y dejó un mensaje que dejó a muchos dudando de ellas.
Netflix tiene la película que hizo que muchos dudaran de la Iglesia y las religiones
La película data de 1999 y tiene Gabriel Byrne y Patricia Arquette como protagonistas de una historia que deja al espectador atónitos y pegado al sillón, al mismo tiempo que su impotencia y sospechas van creciendo. La mala noticia es que estará disponible en Netflix hasta el 10 de marzo: se trata de Estigma.
De qué se trata Estigma, la película de Netflix
La película de Netflix comienza con un sacerdote llamado Andrew Kiernan que es enviado a estudiar supuestos milagros. Es así como llega Frankie, una joven peluquera de 23 años que, aparentemente, tiene estigmas.
Sin embargo, nada parece coincidir, ya que los estigmas suelen aparecer en personas de mucha fe y este no es el caso de Frankie. No obstante, sus heridas no tienen explicación alguna. Hasta que aparece una: puede que esté poseída.
La joven, en ese estado, escribirá un mensaje que llega a algunas autoridades de la Iglesia y que lo reconocen como parte de un evangelio no reconocido y que estaba siendo estudiado. Es allí, cuando esas personas que lo analizaban entran en la vida de Frankie, ya que no están interesadas en que se sepa el contenido porque este podría hacer peligrar el futuro de la Iglesia católica.
Finalmente, es el mismo padre Kiernan el que encontrará los verdaderos documentos sobre este evangelio, que sería el correspondiente a Santo Tomás.
Lo que cuenta esta película de Netflix, con todas sus licencias, tiene que ver con hechos de la historia. Por ejemplo, en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino I impulsó la unificación de las doctrinas del cristianismo, se consideraron apócrifos muchos evangelios escritos años después de la muerte de Jesús, otros escritos o atribuidos a algunos apóstoles en donde se reflejaba una diversidad teológica, con la que miembros de la Iglesia no estaban de acuerdo.
Reparto de Estigma, la película de Netflix
- Patricia Arquette como Frankie Paige
- Gabriel Byrne como Padre Andrew Kiernan
- Jack Donner como Padre Paulo Almeida
- Jonathan Pryce como Cardenal Daniel Houseman
- Nia Long como Donna Chadway
- Rade Šerbedija como Marion Petrocelli
- Enrico Colantoni como Padre Dario