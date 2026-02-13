Netflix tiene la película que hizo que muchos dudaran de la Iglesia y las religiones

Sin embargo, nada parece coincidir, ya que los estigmas suelen aparecer en personas de mucha fe y este no es el caso de Frankie. No obstante, sus heridas no tienen explicación alguna. Hasta que aparece una: puede que esté poseída.

La joven, en ese estado, escribirá un mensaje que llega a algunas autoridades de la Iglesia y que lo reconocen como parte de un evangelio no reconocido y que estaba siendo estudiado. Es allí, cuando esas personas que lo analizaban entran en la vida de Frankie, ya que no están interesadas en que se sepa el contenido porque este podría hacer peligrar el futuro de la Iglesia católica.

Finalmente, es el mismo padre Kiernan el que encontrará los verdaderos documentos sobre este evangelio, que sería el correspondiente a Santo Tomás.

Lo que cuenta esta película de Netflix, con todas sus licencias, tiene que ver con hechos de la historia. Por ejemplo, en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino I impulsó la unificación de las doctrinas del cristianismo, se consideraron apócrifos muchos evangelios escritos años después de la muerte de Jesús, otros escritos o atribuidos a algunos apóstoles en donde se reflejaba una diversidad teológica, con la que miembros de la Iglesia no estaban de acuerdo.

