Este detalle singular la convierte en un emblema único, cargado de simbolismo histórico y cultural, y la ubica dentro de un grupo muy reducido a nivel mundial.

Una de las pocas banderas del mundo que presenta diferencias entre su anverso y reverso es Argentina

bandera de san juan (1) La bandera sanjuanina junto con la bandera Nacional.

La bandera sanjuanina presenta dos diseños distintos según el lado desde el cual se la observe: