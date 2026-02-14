En el mundo de los símbolos patrios, la mayoría de las banderas mantienen el mismo diseño en ambas caras. Sin embargo, Argentina posee una de las pocas banderas con diferencias entre su anverso y reverso, y no se trata de la enseña nacional, sino de una bandera provincial: la bandera de San Juan.
Este detalle singular la convierte en un emblema único, cargado de simbolismo histórico y cultural, y la ubica dentro de un grupo muy reducido a nivel mundial.
Una de las pocas banderas del mundo que presenta diferencias entre su anverso y reverso es Argentina
La bandera sanjuanina presenta dos diseños distintos según el lado desde el cual se la observe:
- Anverso: con forma de elipse muestra el escudo de la provincia de San Juan completo, con sus elementos tradicionales, incluyendo el gorro frigio, el sol, las ramas de laurel y la leyenda “En unión y libertad”.
- Reverso: exhibe únicamente el Sol de Mayo, símbolo compartido con la bandera Nacional Argentina y asociado a la libertad y al nacimiento de la patria.
- El escudo está rodeado por un óvalo dorado. Sobre él, el Sol de Mayo.
- Al rededor tiene una corona de laureles unidas con una cinta roja por debajo.
- Las manos que se estrechan dentro del mismo representan el hermanamiento de las provincias que conformaban de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- El gorro frigio es símbolo de la libertad y que esté sostenido por ambas manos representa la voluntad de las provincias de defenderlo.
- El sol representa el nacimiento de una nueva nación.
- Los laureles son el logro de la independencia y la cinta roja es un signo de unión.
Caracteristicas de esta bandera
- Fue creada en 1997.
- Fue adoptada oficialmente por Ley 1880 F sancionada en 2018 y jurada por los tres poderes del Estado provincial el 13 de junio del 2019.
- Posee tres franjas de los colores de la bandera nacional y lleva, en el centro, el escudo nacional de la provincia.
- Al reverso, la bandera presenta en el centro un sol de 32 rayos, del mismo tamaño que el escudo al lado anverso.
- El diseño de la bandera fue originalmente pensado y bordado en 1817 por las mujeres Patricias sanjuaninas Borja Toranzo de Zavalla, Jacinta Angulo de Rojo y Félix de la Roza de Junco.
- El Día de la Bandera de San Juan se celebra el 13 de junio.