Está en Argentina y es el velódromo más moderno del mundo: tiene más de 65 hectáreas

Entre sus principales características se destacan:

Pista de 250 metros y 7 de ancho, fabricada con madera de alta calidad y precisión milimétrica

La inclinación mínima del peralte es de 12 grados y la máxima es de 47

Diseño cerrado y climatizado

Su superficie es de 27.935,32 metros cuadrados conforma oval

Capacidad para más de 5700 espectadores

Iluminación y tecnología de última generación, ya que cuenta con la posibilidad de garantizar la iluminación en todo momento, aún si se corta el suministro de energía.

Infraestructura adaptada para competencias internacionales

velodromo vicente chancay (1) Enla foto Vicente Alejo Chancay, un histórico ciclista argentino, considerado el ídolo máximo y más laureado del ciclismo sanjuanino.

Su estructura combina ingeniería de vanguardia con un diseño moderno que optimiza la visibilidad y la experiencia tanto de deportistas como del público.

San Juan es reconocida como la “tierra del ciclismo” en Argentina. Con este velódromo ubicado en Pocito, la provincia dio un salto cualitativo en infraestructura deportiva, consolidando su protagonismo en el calendario internacional. Pues el estadio fue una de las sedes principales del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2023, evento que puso a la provincia en la mirada del deporte global.

¿Por qué lleva el nombre Vicente Chancay?

El velódromo lleva el nombre de Vicente Alejo Chancay en homenaje a una figura clave del deporte sanjuanino. Chancay fue un dirigente y promotor fundamental del ciclismo en la provincia, reconocido por su compromiso con el desarrollo deportivo y su impulso a las nuevas generaciones.

A los 12 años, recibió su primer velocípedo y pocos años después se consagraba a nivel nacional. Obtuvo reconocimiento internacional en 1968, donde ganó las medallas de plata en Medio fondo en Pista y Ruta, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá.

Al año siguiente, en los Americanos de Medellín, ganó otra medalla de plata en Medio fondo y Persecución, tanto en la competencia individual, como por equipos.