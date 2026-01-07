Por qué no se debe usar a la inteligencia artificial como psicólogo y cuáles son los riesgos

Esta tecnología es capaz de simular compasión y otras emociones mediante algoritmos, pero lo cierto es que no experimenta emociones reales ni posee juicio ético.

psicologo, inteligencia artificial La inteligencia artificial analiza solamente el texto empleado.

Los usuarios, especialmente jóvenes, tienden a ver a la inteligencia artificial como una autoridad infalible, lo que puede llevar a seguir consejos erróneos sin cuestionarlos. Puede darte un punto de vista, pero puede no ser el correcto.

Lógicamente, y por otro lado, la inteligencia artificial no tiene la capacidad de analizar el lenguaje gestual, los silencios y el tono de voz, de una persona. Solo decodifica a través del texto.

Los riesgos de usar la inteligencia artificial como psicólogo

Respuestas peligrosas en crisis: estudios de 2025 indican que los chatbots pueden dar respuestas inadecuadas o fatales ante situaciones críticas como ideaciones suicidas, al carecer de rapidez de juicio y ética humana.

Diagnósticos erróneos: el entrenamiento de la IA puede basarse en datos sesgados o de mala calidad, lo que genera etiquetas clínicas incorrectas que aumentan el estigma o la desorientación del paciente.

Privacidad y ética: existe una preocupación internacional por la falta de regulación adecuada sobre el uso de datos personales sensibles compartidos en estas conversaciones.

Efectos psicológicos negativos: el uso prolongado de la IA como "amigo" o terapeuta se ha asociado con un empeoramiento de la salud mental, aislamiento social, ansiedad y dependencia tecnológica.

Para lograr una atención segura y efectiva, se recomienda consultar con psicólogos profesionales en lugar de utilizar la inteligencia artificial.