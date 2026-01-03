Así sería la nueva versión del Volkswagen Bora: el modelo 2026 del histórico sedán

En el sector frontal, la iluminación es la gran protagonista. Los faros halógenos del modelo original han sido reemplazados por una firma lumínica LED de matriz inteligente, conectada por una fina línea de luz que atraviesa la parrilla con el logo de Volkswagen iluminado.

El equipamiento tecnológico en este sedán se hace evidente en los detalles exteriores e interiores. Los espejos retrovisores ahora son más estilizados y cuentan con cámaras para una visión de 360 grados, mientras que las llantas de aleación presentan un diseño bitono que mejora la eficiencia.

bora, inteligencia artificial Así sería el nuevo Volkswagen Bora, según la inteligencia artificial.

Para el 2026, el Volkswagen Bora abandona los motores puramente de combustión para adoptar configuraciones electrificadas, aunque manteniendo el "nervio" que siempre lo caracterizó. Es decir, sería un híbrido enchufable.

El interior de este sedán de lujo

Por dentro, el Bora 2026 es una revolución tecnológica que prioriza la conectividad y el minimalismo. Presentaría una pantalla curva que integra tanto el cuadro de instrumentos digital como el sistema de infoentretenimiento en una sola pieza de cristal.

Los asientos tendrían un diseño deportivo pero ergonómico, con funciones de masaje, calefacción y ventilación, eliminando casi todos los botones físicos.

Como si todo fuera poco, el nuevo Bora incluiría un ecosistema completo de asistencias (ADAS), como conducción autónoma de nivel 2, renado de emergencia autónomo y estacionamiento automático remoto. ¿Te lo imaginas en la calle?