El Volkswagen Bora es un auto compacto del segmento C producido por la marca alemana, reconocido por ser la variante tricuerpo del Golf, y que al día de hoy destaca en la Argentina. Principalmente, este sobresale por su diseño, confort y fiabilidad, por nombrar algunos atributos.
Así sería la nueva versión del Volkswagen Bora: el modelo 2026 del histórico sedán
Gemini, la herramienta de inteligencia artificial, ha diseñado lo que sería el modelo 2026 del histórico Volkswagen Bora
En concreto, este sedán se comercializó en Argentina aproximadamente entre los años 2000 y 2014, y muchos son los que se imaginan una nueva versión del mismo. ¿Qué dice la inteligencia artificial?
Así sería la nueva versión del Volkswagen Bora, según la inteligencia artificial
El Volkswagen Bora 2026 ha sido diseñado como una evolución futurista que rinde homenaje a la robustez y sobriedad que lo hicieron un ícono en Argentina. Su diseño exterior mantiene la silueta clásica de sedán compacto de tres volúmenes, pero con líneas mucho más tensas y aerodinámicas.
En el sector frontal, la iluminación es la gran protagonista. Los faros halógenos del modelo original han sido reemplazados por una firma lumínica LED de matriz inteligente, conectada por una fina línea de luz que atraviesa la parrilla con el logo de Volkswagen iluminado.
El equipamiento tecnológico en este sedán se hace evidente en los detalles exteriores e interiores. Los espejos retrovisores ahora son más estilizados y cuentan con cámaras para una visión de 360 grados, mientras que las llantas de aleación presentan un diseño bitono que mejora la eficiencia.
Para el 2026, el Volkswagen Bora abandona los motores puramente de combustión para adoptar configuraciones electrificadas, aunque manteniendo el "nervio" que siempre lo caracterizó. Es decir, sería un híbrido enchufable.
El interior de este sedán de lujo
Por dentro, el Bora 2026 es una revolución tecnológica que prioriza la conectividad y el minimalismo. Presentaría una pantalla curva que integra tanto el cuadro de instrumentos digital como el sistema de infoentretenimiento en una sola pieza de cristal.
Los asientos tendrían un diseño deportivo pero ergonómico, con funciones de masaje, calefacción y ventilación, eliminando casi todos los botones físicos.
Como si todo fuera poco, el nuevo Bora incluiría un ecosistema completo de asistencias (ADAS), como conducción autónoma de nivel 2, renado de emergencia autónomo y estacionamiento automático remoto. ¿Te lo imaginas en la calle?