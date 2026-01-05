Memes sobre la detención de Nicolás Maduro: el sarcasmo y la IA coparon las redes

La rápida viralización de contenidos en las redes sociales es un fenómeno que ocurre ante cualquier hecho mediático, especialmente si nos toca de cerca como ciudadanos de una misma región.

En este caso, las imágenes realizadas con Inteligencia Artificial, tanto videos como fotos, circularon por todas las redes sociales tras la captura del líder del régimen chavista en Venezuela.