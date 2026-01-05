La creatividad de las personas sumada al sarcasmo y la Inteligencia Artificial hizo que las redes se llenaran de memes sobre la captura de Nicolás Maduro ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Viral
Memes sobre la detención de Nicolás Maduro: el sarcasmo y la IA coparon las redes
Cientos de imágenes y videos se viralizaron por las redes tras la captura de Nicolás Maduro. La mayoría parecen reales debido al uso de Inteligencia Artificial
La rápida viralización de contenidos en las redes sociales es un fenómeno que ocurre ante cualquier hecho mediático, especialmente si nos toca de cerca como ciudadanos de una misma región.
En este caso, las imágenes realizadas con Inteligencia Artificial, tanto videos como fotos, circularon por todas las redes sociales tras la captura del líder del régimen chavista en Venezuela.
Una de ellas fue una secuencia de fotos realizada por el destacado perfil mendocino de Chapanay City, las cuales no tardaron en ser compartidas por cientos de usuarios.