Inicio Política Nicolás Maduro
Viral

Memes sobre la detención de Nicolás Maduro: el sarcasmo y la IA coparon las redes

Cientos de imágenes y videos se viralizaron por las redes tras la captura de Nicolás Maduro. La mayoría parecen reales debido al uso de Inteligencia Artificial

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Nicolás Maduro y su captura generaron miles de imágenes creadas por usuarios de redes sociales que se viralizaron rápidamente.

Nicolás Maduro y su captura generaron miles de imágenes creadas por usuarios de redes sociales que se viralizaron rápidamente.

La creatividad de las personas sumada al sarcasmo y la Inteligencia Artificial hizo que las redes se llenaran de memes sobre la captura de Nicolás Maduro ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La rápida viralización de contenidos en las redes sociales es un fenómeno que ocurre ante cualquier hecho mediático, especialmente si nos toca de cerca como ciudadanos de una misma región.

En este caso, las imágenes realizadas con Inteligencia Artificial, tanto videos como fotos, circularon por todas las redes sociales tras la captura del líder del régimen chavista en Venezuela.

Una de ellas fue una secuencia de fotos realizada por el destacado perfil mendocino de Chapanay City, las cuales no tardaron en ser compartidas por cientos de usuarios.

memes maduro chapanay city
memes maduro chapanay city 2
memes maduro chapanay city 4
memes maduro chapanay city 5
memes maduro chapanay city 7
memes maduro chapanay city 8
memes maduro chapanay city 9
memes maduro chapanay city 11
memes maduro chapanay city 12
memes maduro chapanay city 13

Videos virales con IA tras la captura de Nicolás Maduro

Embed - Viral con IA de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro
Embed - La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos provocó imágenes realizadas con IA

Imágenes de Nicolás Maduro y Donald Trump coparon las redes

memes maduro 12
memes maduro 9
memes maduro 6
memes maduro 3
memes maduro 10
memes maduro 5
memes maduro 8
memes maduro 7
memes maduro 11

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar