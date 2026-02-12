El alerta del sismo que llegó a los teléfonos de los mendocinos antes de que se sintiera

En la misma alerta se llamaba a tener puesto el calzado, revisar las conexiones de gas y alejarse de los edificios dañados. Dos minutos después, otra notificación llegó a los teléfonos.

image

La segunda notificación por el temblor

La segunda notificación por el temblor llegó cuando este ya había pasado. "Es probable que hayas sentido un temblor", se podía leer en las pantallas de los teléfonos celulares.

En la segunda de las alertas, se convocaba a mantener todos los cuidados necesarios después de un temblor, con los mismos consejos de seguridad y agregando tener listos suministros de emergencia, desplazarse a terrenos altos y esquivar los objetos que se caen.

temblor mendoza

Temblor en Mendoza con epicentro en Chile

El temblor movió el piso de Mendoza aproximadamente a las 10.30 de este jueves, con una intensidad de 6.1 grados, según los primeros reportes oficiales.

El epicentro del temblor tuvo lugar en la zona de Coquimbo, Chile. Más concretamente en la localidad turística de La Serena, a 15 kilómetros al sureste del parque Fray Jorge, según informó el Centro Sismológico Nacional de ese país.