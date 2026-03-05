Cómo preparar una manteca de chimichurri: la receta con hierbas para elevar los sabores

Si pensabas que el chimichurri solo podía ser líquido, esta versión te va a volar la cabeza. La manteca de chimichurri (o chimichurri butter) se ha convertido en el secreto mejor guardado de las parrillas modernas y se hace con una receta muy fácil de llevar a cabo
Esta receta es ideal para coronar un ojo de bife caliente, untar un pan de campo tostado o incluso para darle un toque final a unas papas al plomo.
La magia de la receta ocurre cuando el calor de la carne recién sacada del fuego empieza a fundir la manteca, creando una salsa emulsionada, brillante y cargada de sabor que penetra en cada fibra.
Receta de manteca de chimichurri, ingredientes
Para obtener un resultado profesional, la clave de esta receta es la calidad de la materia prima.
- Manteca: 200g (preferentemente de buena calidad y sin sal, para controlar vos el punto).
- Ajo: 2 dientes picados bien finos (retirá el brote central).
- Perejil fresco: un puñado generoso picado a cuchillo.
- Ají molido: 1 cucharadita (o más, si te gusta el picante).
- Orégano seco: 1 cucharadita.
- Pimentón dulce: ½ cucharadita (aporta color y ahumado).
- Sal fina y pimienta negra: a gusto.
- Vinagre de vino o limón: Unas gotas para dar acidez.
Receta de manteca de chimichurri, paso a paso
- Punto Pomada: sacá la manteca de la heladera al menos una hora antes. Debe estar blanda, con una textura similar a una crema, pero nunca derretida al fuego ni al microondas, ya que perdería su estructura.
- El Mix: en un bol, mezclá todos los ingredientes secos y el ajo con la manteca. Usá un tenedor para integrar todo hasta que veas una pasta homogénea y colorida.
- El toque final: agregá el perejil fresco y las gotas de vinagre/limón. Mezclá suavemente.
- Formateo: colocá la mezcla sobre un trozo de papel film. Enrollalo dándole forma de cilindro (como un caramelo gigante) y apretá los extremos.
- Frio: llevala a la heladera por al menos 2 horas hasta que recupere firmeza.
¿Cómo usar la receta como un experto?
No se trata de untarla como si fuera una tostada de desayuno. El truco está en el contraste de temperaturas:
- En el asado: Cortá una rodaja de la manteca de unos 5mm y ponela sobre el corte de carne apenas lo sacás de la parrilla y lo dejás reposar un minuto.
- En vegetales: dejala caer sobre unos choclos calientes o papas fundantes.
- Conservación: dura hasta 2 semanas en la heladera o meses en el freezer.
Tip del parrillero: si querés un perfil más rústico, podés sumarle una pizca de tomillo fresco de montaña.