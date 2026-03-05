Cómo preparar una manteca de chimichurri: la receta con hierbas para elevar los sabores

receta-manteca-chimichurri2

Receta de manteca de chimichurri, ingredientes

Para obtener un resultado profesional, la clave de esta receta es la calidad de la materia prima.

Manteca: 200g (preferentemente de buena calidad y sin sal, para controlar vos el punto).

Ajo: 2 dientes picados bien finos (retirá el brote central).

Perejil fresco: un puñado generoso picado a cuchillo.

Ají molido: 1 cucharadita (o más, si te gusta el picante).

Orégano seco: 1 cucharadita.

Pimentón dulce: ½ cucharadita (aporta color y ahumado).

Sal fina y pimienta negra: a gusto.

Vinagre de vino o limón: Unas gotas para dar acidez.

receta-manteca-chimichurri3

Receta de manteca de chimichurri, paso a paso

Punto Pomada: sacá la manteca de la heladera al menos una hora antes. Debe estar blanda, con una textura similar a una crema, pero nunca derretida al fuego ni al microondas, ya que perdería su estructura.

El Mix: en un bol, mezclá todos los ingredientes secos y el ajo con la manteca. Usá un tenedor para integrar todo hasta que veas una pasta homogénea y colorida.

El toque final: agregá el perejil fresco y las gotas de vinagre/limón. Mezclá suavemente.

Formateo: colocá la mezcla sobre un trozo de papel film. Enrollalo dándole forma de cilindro (como un caramelo gigante) y apretá los extremos.

Frio: llevala a la heladera por al menos 2 horas hasta que recupere firmeza.

receta-manteca-chimichurri1

¿Cómo usar la receta como un experto?

No se trata de untarla como si fuera una tostada de desayuno. El truco está en el contraste de temperaturas:

En el asado: Cortá una rodaja de la manteca de unos 5mm y ponela sobre el corte de carne apenas lo sacás de la parrilla y lo dejás reposar un minuto.

En vegetales: dejala caer sobre unos choclos calientes o papas fundantes.

Conservación: dura hasta 2 semanas en la heladera o meses en el freezer.

Tip del parrillero: si querés un perfil más rústico, podés sumarle una pizca de tomillo fresco de montaña.