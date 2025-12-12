Inicio Recetas matambre
Matambre arrollado fácil: la receta festiva con solo 9 ingredientes para lucirte en la mesa

El matambre arrollado es una de las recetas más destacadas de la mesa navideña. Te enseñamos a prepararlo en pasos simples y cvon ingredientes económicos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El matambre arrollado es una receta ideal para preparar en Navidad. Los pasos simples. Foto: gentileza La Nación.

Entre las recetas más preparadas por los argentinos en Navidad y Año Nuevo, se encuentra el matambre arrollado. Una delicia gastronómica rellena de huevos, mostaza, ajo, zanahoria, queso y los ingredientes que más te gusten.

Se trata de un plato tradicional argentino que se sirve frío y se prepara con matambre, un corte de carne conocido por ser un poco duro. Sin embargo, con esta receta se transforma en una receta tierna y sabrosa.

Receta de matambre arrollado casero

Ingredientes:

  • 1 matambre
  • 2 cdas. de pan rallado (opcional)
  • 2 dientes de ajo
  • 5 cdas. de mostaza
  • 6 huevos
  • Sal, a gusto
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla grande
  • Perejil, a gusto
  • Queso rallado, a gusto
Cómo preparar la receta de matambre arrollado casero

  1. Para comenzar con esta receta navideña, desgrasa el matambre y condimenta con sal.
  2. En un recipiente, mezcla los siguientes ingredientes: perejil, queso rallado, ajo picado y un huevo.
  3. A continuación, coloca el pan rallado y una base de mostaza sobre el matambre.
  4. Luego, coloca la mezcla preparada, zanahoria rallada y los huevos duros enteros.
  5. Enrolla el matambre con mucho cuidado, envuélvelo con papel film y ata con piola resistente.
  6. Llevar el matambre a una cacerola junto con cebolla trozada y zanahorias. Cocina la receta por una 1 hora y media.
  7. Cuando ya esté cocido y aún caliente, colócale encima algún peso. Puede ser una tabla de cocina y algún elemento pesado encima para que tome forma rectangular.
  8. Después de un buen rato, cuando el matambre arrollado ya esté frío, corta en rodajas y disfruta en el momento.

