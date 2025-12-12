Matambre arrollado fácil: la receta festiva con solo 9 ingredientes para lucirte en la mesa

Entre las recetas más preparadas por los argentinos en Navidad y Año Nuevo, se encuentra el matambre arrollado. Una delicia gastronómica rellena de huevos, mostaza, ajo, zanahoria, queso y los ingredientes que más te gusten.
Se trata de un plato tradicional argentino que se sirve frío y se prepara con matambre, un corte de carne conocido por ser un poco duro. Sin embargo, con esta receta se transforma en una receta tierna y sabrosa.
Receta de matambre arrollado casero
Ingredientes:
- 1 matambre
- 2 cdas. de pan rallado (opcional)
- 2 dientes de ajo
- 5 cdas. de mostaza
- 6 huevos
- Sal, a gusto
- 2 zanahorias
- 1 cebolla grande
- Perejil, a gusto
- Queso rallado, a gusto
Cómo preparar la receta de matambre arrollado casero
- Para comenzar con esta receta navideña, desgrasa el matambre y condimenta con sal.
- En un recipiente, mezcla los siguientes ingredientes: perejil, queso rallado, ajo picado y un huevo.
- A continuación, coloca el pan rallado y una base de mostaza sobre el matambre.
- Luego, coloca la mezcla preparada, zanahoria rallada y los huevos duros enteros.
- Enrolla el matambre con mucho cuidado, envuélvelo con papel film y ata con piola resistente.
- Llevar el matambre a una cacerola junto con cebolla trozada y zanahorias. Cocina la receta por una 1 hora y media.
- Cuando ya esté cocido y aún caliente, colócale encima algún peso. Puede ser una tabla de cocina y algún elemento pesado encima para que tome forma rectangular.
- Después de un buen rato, cuando el matambre arrollado ya esté frío, corta en rodajas y disfruta en el momento.