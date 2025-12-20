Cómo se hace el Budín inglés: la receta del postre navideño con frutos secos y notas exquisitas de licor

Aunque tradicionalmente se lo asocia a los meses fríos, lo cierto es que el budín inglés se convirtió en un infaltable de las fiestas de fin de año. Su textura húmeda y su riqueza de ingredientes lo hacen ideal para compartir en la sobremesa navideña, acompañado de café, mate o una bebida fresca.

Rendidor, lleno de sabor y fácil de conservar, este budín es una de las recetas que atraviesan generaciones y se adaptan a cualquier ocasión festiva. Con el equilibrio justo entre dulzura y toque crujiente, es la opción perfecta para cerrar una comida de Navidad con un clásico que nunca falla.