Cómo se hace el Budín inglés: la receta del postre navideño con frutos secos y notas exquisitas de licor

El budín inglés es una de las recetas clásicas que no pueden faltar en la mesa de Navidad, incluso en pleno verano. Con una combinación irresistible de pasas, batata, frutos secos, chips de chocolate y un toque de licor, este postre navideño se destaca por su miga suave, su sabor intenso y su aroma inconfundible.
Aunque tradicionalmente se lo asocia a los meses fríos, lo cierto es que el budín inglés se convirtió en un infaltable de las fiestas de fin de año. Su textura húmeda y su riqueza de ingredientes lo hacen ideal para compartir en la sobremesa navideña, acompañado de café, mate o una bebida fresca.
Rendidor, lleno de sabor y fácil de conservar, este budín es una de las recetas que atraviesan generaciones y se adaptan a cualquier ocasión festiva. Con el equilibrio justo entre dulzura y toque crujiente, es la opción perfecta para cerrar una comida de Navidad con un clásico que nunca falla.
Receta para preparar budín inglés
El budín inglés es un postre típico que, generalmente, se consume en Navidad. ¿Qué necesitas para prepararlo?
Ingredientes:
- 1 kg de harina leudante
- 1 taza de azúcar
- 300 g de manteca o margarina
- 1 cda. de esencia de vainilla
- 6 huevos
- 1 taza de leche
Relleno:
- Fruta abrillantada
- Chips de chocolate
- Nueces
- Almendras
- Pasas de uva
- Dulce de batata
Cómo preparar la receta del budín inglés, paso a paso
- Primero, macera las frutas abrillantadas y las pasas de uva en licor. Puede ser unas horas o un día antes.
- A continuación, empieza a batir la manteca blanda a temperatura ambiente con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que quede como una crema.
- Luego, agrega los huevos de a uno y continúa batiendo hasta integrar por completo. Tamiza la harina y luego súmala intercalando con la leche hasta que quede una mezcla homogénea.
- A la preparación anterior, suma el relleno que quieras. Pasas, frutos secos, frutas abrillantadas, chips y/o batata… Recuerda retirar el exceso de licor e integrar con movimientos envolventes.
- Por último, lleva a un molde enmantecado y cocina en el horno por 45 minutos. Puedes decorar el budín inglés con glasé de licor o jugo de limón y azúcar impalpable.