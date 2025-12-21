Santino Andino en la mira de River: cómo están las negociaciones entre Godoy Cruz y los Millonarios

En los últimos días River ha sido el club más activo en el mercado de pases y uno de los objetivos de Marcelo Gallardo es la contratación de Santino Andino, la figura de Godoy Cruz.
Las negociaciones entre ambos clubes habían avanzado, pero en las últimas horas se estancaron y aunque la operación no está descartada si está lejos de concretarse.
River quiere comprar la mitad del pase y dejarle el otro 50% al Tomba, pero la discusión está en los números y habrá que esperar para ver si en los últimos 10 días del año hay un acercamiento o aparecen otros clubes interesados en escena.
Por lo pronto el delantero de sólo 20 años se entrena a las órdenes del nuevo DT Mariano Toedtli, aunque parece difícil que se quede en Godoy Cruz para jugar en la Primera Nacional y en caso de que no haya acuerdo con River su destino puede estar en el exterior
Si era difícil que Godoy Cruz retuviera a Andino por mucho tiempo más, el descenso de categoría dejó en claro que el delantero será transferido durante este mercado de pases.
Aunque hace unos meses el Tomba pidió 12 millones de dólares ante una oferta del exterior, se estima que ahora el pase podría hacerse por una cifra menor, más cercana a los 8 millones de dólares.