Santino Andino en la mira de River: cómo están las negociaciones entre Godoy Cruz y los Millonarios

Por lo pronto el delantero de sólo 20 años se entrena a las órdenes del nuevo DT Mariano Toedtli, aunque parece difícil que se quede en Godoy Cruz para jugar en la Primera Nacional y en caso de que no haya acuerdo con River su destino puede estar en el exterior

Santino Andino define su futuro

Si era difícil que Godoy Cruz retuviera a Andino por mucho tiempo más, el descenso de categoría dejó en claro que el delantero será transferido durante este mercado de pases.

Aunque hace unos meses el Tomba pidió 12 millones de dólares ante una oferta del exterior, se estima que ahora el pase podría hacerse por una cifra menor, más cercana a los 8 millones de dólares.