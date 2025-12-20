La China Suárez recibió la peor noticia a días de la Navidad

“Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Guido Záffora sobre el comentado enfrentamiento de la China con Yanina por sus dichos sobre el Wandagate.

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras el fallo a su favor

Horas antes de que se confirmara la inesperada renuncia del abogado de la China Suárez, la justicia determinó que las hijas de Wanda Nara celebren Nochebuena y Navidad con Mauro Icardi y la China Suárez.

“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez revelaba Paula Varela en Intrusos.

navidad china hijas wanda La China Suárez y Mauro Icardi felices tras la resolución del juez.

Una vez más, la China Suárez no hizo referencia directa al triunfo de Icardi aunque sí se mostró feliz y exultante luego de que la notcia se dieara a conocer en todos lso medios.

La China Suárez fue por todo y celebró publicando una imagen junto al futbolsita desde su mansión de Estambul, rodeada de decoraciones navideñas.