La China Suárez recibió la peor noticia a días de la Navidad

Preocupación en las redes sociales por la impactante pérdida que sacudió la vida de la China Suárez y su futuro. Los detalles

Por UNO
La pérdida que afectará por completo el futuro de la China Suárez y sus hijos.

A pesar del reciente triunfo de Mauro Icardi contra Wanda Nara por la celebración de las fiestas, la China Suárez recibió una impactante noticia en medio de sus problemas con Benjamín Vicuña.

Según revelaron en el Diario de Mariana, su abogado Agustín Rodríguez renunció a su representación legal en las causas familiares que mantiene con Benjamín Vicuña.

El letrado junto a su hijo Lautaro Rodríguez no se encargaran más de asuntos como las cuotas alimentarias, régimenes de visitas, permisos de viaje y hasta juicios de la China Suárez contra Wanda Nara.

“Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Guido Záffora sobre el comentado enfrentamiento de la China con Yanina por sus dichos sobre el Wandagate.

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras el fallo a su favor

Horas antes de que se confirmara la inesperada renuncia del abogado de la China Suárez, la justicia determinó que las hijas de Wanda Nara celebren Nochebuena y Navidad con Mauro Icardi y la China Suárez.

“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez revelaba Paula Varela en Intrusos.

La China Suárez y Mauro Icardi felices tras la resolución del juez.

Una vez más, la China Suárez no hizo referencia directa al triunfo de Icardi aunque sí se mostró feliz y exultante luego de que la notcia se dieara a conocer en todos lso medios.

La China Suárez fue por todo y celebró publicando una imagen junto al futbolsita desde su mansión de Estambul, rodeada de decoraciones navideñas.

