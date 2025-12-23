Colocar una moneda adentro del zapato en Navidad: por qué recomiendan hacerlo

En algunas culturas, este acto también se asocia con la protección personal contra influencias negativas. Para que sea efectivo, lo que se recomienda es mantener la moneda introducida en el zapato durante toda la celebración.

Generalmente, la moneda se coloca en el zapato derecho para asegurar un "año próspero", aunque otras tradiciones mencionan el zapato izquierdo como punto de atracción de fortuna.

ritual, navidad Si no tienes una moneda, puedes hacer lo mismo con un billete.

Si la moneda es muy incómoda, se puede usar un billete doblado en tres partes o incluso pegarlo con cinta adhesiva a la planta del zapato.

Pese a que muchas personas lo desconocen, este ritual es especialmente popular en América Latina y se practica tanto en la cena de Navidad como durante la Nochevieja para recibir el 2026 con buena energía económica.

El ritual de las 7 monedas en el Árbol de Navidad

Además de las monedas, el Árbol de Navidad también es un protagonista central de rituales y tradiciones navideñas, tal y como puede verse en este caso.

Se recomienda esconder monedas en el Árbol de Navidad para atraer prosperidad, abundancia y buena fortuna económica para el año entrante, funcionando como un amuleto que invoca la riqueza.

Además de lo mencionado, este ritual también sirve para abrir caminos laborales y reforzar una mentalidad positiva. La cantidad que debes usar son siete monedas, en lo posible doradas.

Este ritual simboliza el cierre de ciclos y la renovación para recibir bendiciones en el nuevo año, según creencias de Feng Shui y otras tradiciones.