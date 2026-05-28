El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 29 de mayo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 29 de mayo, día del Conejo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Conejo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Cabra, Cerdo
- Animales incompatibles: Gallo
- Actividades recomendadas: meditar, fortalecer vínculos afectivos, decorar espacios, estudiar, sanar emociones, realizar actividades artísticas o espirituales
- Actividades a evitar: confrontaciones directas, ambientes agresivos, decisiones impulsivas, críticas hirientes, sobrecargarse emocionalmente
Horóscopo chino: cómo es la energía del Conejo de Agua Yin
En el horóscopo chino, el Conejo de Agua Yin desliza su energía sobre la jornada como la lluvia suave que cae sobre un lago silencioso al amanecer. El Agua Yin profundiza la sensibilidad, la intuición y la delicadeza natural del Conejo, creando un día donde las emociones estarán más despiertas y las pequeñas señales tendrán significados importantes.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 29 de mayo, día del Conejo de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): percibe una energía emocional y serena que le ayuda a bajar el ritmo mental y conectar más con sus verdaderos sentimientos. El Conejo de Agua Yin favorece la introspección y la empatía. Puede encontrar claridad en conversaciones tranquilas o momentos de silencio. Es un buen día para cuidar vínculos importantes. La calma traerá respuestas valiosas
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra en esta jornada una suavidad emocional que puede ayudarle a liberar tensiones acumuladas en los últimos días. El Conejo de Agua Yin le invita a mostrarse más receptivo y afectuoso. Puede fortalecer relaciones importantes si deja de ocultar lo que siente. Es un buen momento para disfrutar del hogar y la tranquilidad. La serenidad será reparadora
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): siente que el día le pide bajar la intensidad y actuar con más delicadeza en asuntos emocionales o familiares. El Conejo de Agua Yin le invita a escuchar antes de reaccionar. Puede resolver tensiones importantes mediante la comprensión y no mediante la confrontación. Es un buen momento para actuar con sensibilidad. La paciencia fortalecerá sus vínculos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): vive una jornada profundamente conectada con su esencia, como un jardín oculto protegido de todo ruido exterior. El Conejo de Agua Yin amplifica su intuición, creatividad y necesidad de armonía emocional. Puede vivir encuentros significativos o momentos de gran claridad interior. Es un excelente día para sanar, crear y disfrutar de la belleza simple de la vida. Su sensibilidad irradiará calma y dulzura
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): percibe una energía más introspectiva y emocional de lo habitual, algo que puede ayudarle a observar situaciones personales con mayor profundidad. El Conejo de Agua Yin le invita a suavizar el orgullo y escuchar más atentamente a quienes ama. Puede fortalecer relaciones importantes mediante pequeños gestos sinceros. Es un buen momento para reflexionar antes de actuar. La empatía abrirá caminos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se mueve cómodamente dentro de esta atmósfera silenciosa e intuitiva, percibiendo detalles emocionales que otros pasarán por alto. El Conejo de Agua Yin fortalece su sensibilidad espiritual y creatividad. Puede comprender situaciones complejas sin necesidad de largas explicaciones. Es un excelente momento para meditar, escribir o crear. Su intuición será extraordinaria
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): siente que el día desacelera su impulso natural de movimiento constante y le invita a reconectar con emociones que había ignorado. El Conejo de Agua Yin favorece la reflexión afectiva y la búsqueda de equilibrio interior. Puede encontrar bienestar en actividades tranquilas y conversaciones sinceras. Es un buen momento para descansar emocionalmente. La serenidad renovará su energía
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra en esta jornada una energía profundamente armónica que alimenta su creatividad y necesidad de belleza emocional. El Conejo de Agua Yin potencia su sensibilidad artística y capacidad de conectar con los demás desde el corazón. Puede vivir momentos muy especiales junto a personas cercanas. Es un excelente día para amar, crear y sanar emociones antiguas. Su alma se sentirá en paz
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): percibe una energía demasiado emocional o silenciosa para su naturaleza inquieta, aunque también puede descubrir en ella un descanso necesario. El Conejo de Agua Yin le invita a escuchar más y hablar menos. Puede comprender algo importante si deja de distraerse constantemente. Es un buen momento para observar antes de actuar. La introspección será beneficiosa
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): enfrenta una energía sensible que puede incomodarlo si insiste en controlar o corregir todo lo que ocurre a su alrededor. El Conejo de Agua Yin es su opuesto energético. Puede vivir tensiones emocionales si actúa con demasiada crítica o rigidez. Será importante elegir cuidadosamente las palabras. La suavidad evitará conflictos innecesarios
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra en esta jornada una sensación de refugio emocional y comprensión sincera que fortalece su confianza interior. El Conejo de Agua Yin favorece la amistad, la empatía y la estabilidad afectiva. Puede disfrutar momentos tranquilos y profundamente reparadores. Es un excelente día para fortalecer vínculos importantes. La honestidad emocional traerá paz
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se mueve en perfecta armonía con esta energía cálida, intuitiva y profundamente humana. El Conejo de Agua Yin potencia su ternura, sensibilidad y deseo de disfrutar de las emociones auténticas. Puede vivir encuentros llenos de comprensión y belleza emocional. Es un excelente momento para compartir afecto y creatividad. Su corazón irradiará calma y bienestar