HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 29 de mayo, día del Conejo de Agua Yin.

Signo regente del día: Conejo

Conejo Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Cabra, Cerdo

Cabra, Cerdo Animales incompatibles: Gallo

Gallo Actividades recomendadas: meditar, fortalecer vínculos afectivos, decorar espacios, estudiar, sanar emociones, realizar actividades artísticas o espirituales

meditar, fortalecer vínculos afectivos, decorar espacios, estudiar, sanar emociones, realizar actividades artísticas o espirituales Actividades a evitar: confrontaciones directas, ambientes agresivos, decisiones impulsivas, críticas hirientes, sobrecargarse emocionalmente

Horóscopo chino: cómo es la energía del Conejo de Agua Yin

En el horóscopo chino, el Conejo de Agua Yin desliza su energía sobre la jornada como la lluvia suave que cae sobre un lago silencioso al amanecer. El Agua Yin profundiza la sensibilidad, la intuición y la delicadeza natural del Conejo, creando un día donde las emociones estarán más despiertas y las pequeñas señales tendrán significados importantes.