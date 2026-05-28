El horóscopo chino revela para este jueves 28 de mayo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 28 de mayo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 28 de mayo
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana comienza con un ritmo acelerado y tendrás que resolver varias cuestiones al mismo tiempo sin perder la concentración. Durante la tarde una respuesta que parecía tardar demasiado finalmente llegará y eso te permitirá reorganizar planes con mayor tranquilidad. En la noche sentirás ganas de alejarte de las obligaciones para compartir un momento agradable con alguien que sabe cómo hacerte reír. Si administras bien tu tiempo desde temprano, la jornada puede dejarte una agradable sensación de alivio
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): desde temprano necesitarás mantener cierta estabilidad a tu alrededor para sentirte cómodo frente a un ambiente algo cambiante. La tarde será favorable para resolver temas relacionados con el hogar, compras importantes o decisiones que requieren practicidad y cabeza fría. En la noche una conversación tranquila puede ayudarte a comprender mejor la actitud reciente de alguien cercano. Si no te aferras demasiado a lo previsto, el día avanzará con mucha más armonía
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana despierta una fuerte necesidad de actuar y avanzar rápidamente en asuntos que vienen demorándose más de lo que toleras. Durante la tarde tendrás facilidad para influir en otros y destacar en situaciones donde haga falta valentía o decisión. En la noche el ambiente se vuelve más liviano y aparecerán oportunidades para disfrutar de encuentros espontáneos o conversaciones muy entretenidas. Si logras medir tus reacciones antes de hablar, la jornada puede darte excelentes resultados
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana puede sentirse algo agotadora si te rodeas de personas demasiado demandantes o cargadas de tensión. Durante la tarde recuperarás equilibrio al enfocarte en actividades sencillas que te ayuden a despejar la mente y bajar preocupaciones. En la noche buscarás cercanía emocional y espacios donde puedas sentirte cómodo sin necesidad de aparentar fortaleza. Si dejas de anticiparte a problemas inexistentes, terminarás mucho más tranquilo
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): desde temprano tendrás facilidad para organizar asuntos importantes y tomar decisiones que otros siguen evitando. La tarde trae bastante movimiento y podrías recibir reconocimiento por algo que vienes haciendo con constancia desde hace tiempo. En la noche necesitarás bajar un poco la intensidad y dedicarte a recuperar energía lejos del ruido cotidiano. Si distribuyes mejor tus esfuerzos, el día puede dejarte avances muy concretos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana favorece la concentración y te permitirá descubrir detalles importantes en conversaciones o situaciones aparentemente simples. Durante la tarde alguien podría acercarte una propuesta interesante o revelar información que cambie completamente tu perspectiva sobre un tema pendiente. En la noche sentirás necesidad de tranquilidad, reflexión y ambientes donde puedas pensar sin interrupciones. Si sigues tu intuición antes que las apariencias, terminarás tomando decisiones muy acertadas
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana llega con ganas de movimiento y una inquietud difícil de controlar que te impulsará a buscar algo diferente. Durante la tarde surgirán cambios inesperados o invitaciones improvisadas que terminarán haciendo el día mucho más entretenido de lo imaginado. En la noche tendrás deseos de rodearte de personas auténticas y lugares donde puedas sentirte libre de presiones. Si mantienes cierto orden dentro del caos, la jornada tendrá momentos muy positivos
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana podría traer cierta melancolía o cansancio emocional que hará necesario tomarte las cosas con más calma. Durante la tarde notarás una mejora en el ambiente gracias a una charla sincera o a un gesto amable que no esperabas recibir. En la noche querrás desconectarte de preocupaciones externas y refugiarte en espacios cómodos o personas de confianza. Si dejas de exigirte tanto emocionalmente, el día terminará siendo mucho más reconfortante
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): desde temprano todo se moverá rápidamente y tendrás que usar tu creatividad para adaptarte a situaciones que cambian sobre la marcha. La tarde favorece reuniones, acuerdos y oportunidades donde tu capacidad para improvisar será especialmente valorada. En la noche podrías terminar viviendo algo muy distinto a lo que habías imaginado al despertar, aunque eso terminará beneficiándote. Si logras enfocarte en lo importante sin distraerte demasiado, la jornada puede dejarte muy buenas sorpresas
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana te pondrá frente a pequeñas desorganizaciones que exigirán más tolerancia y menos necesidad de control absoluto. Durante la tarde recuperarás confianza al notar que ciertos temas empiezan a acomodarse de forma más favorable de lo previsto. En la noche será importante que desconectes de preocupaciones y te permitas disfrutar de un momento simple sin analizar cada detalle. Si aceptas que no todo depende de ti, terminarás mucho más relajado
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana puede comenzar con dudas internas provocadas por comentarios o actitudes que no terminan de convencerte del todo. Durante la tarde tendrás oportunidad de aclarar situaciones pendientes y sentir mayor cercanía con alguien que parecía distante. En la noche el ambiente favorece conversaciones honestas y momentos donde podrás expresar lo que realmente piensas sin tensión alrededor. Si aprendes a proteger más tu tranquilidad emocional, el día será mucho más llevadero
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana será positiva para avanzar en temas económicos, acomodar prioridades o recuperar motivación en proyectos que habías dejado de lado. Durante la tarde podría aparecer una noticia alentadora o un encuentro inesperado que reactive tu entusiasmo de inmediato. En la noche buscarás comodidad, buena comida y personas con las que puedas sentirte relajado sin ningún esfuerzo. Si valoras más los pequeños logros cotidianos, terminarás la jornada con una satisfacción genuina