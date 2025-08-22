Inicio Política Discapacidad
Avanza la investigación

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad fue descubierto en una casa de Pilar

Fue destituido de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad por Javier Milei tras un audio sobre coimas que se viralizó. Le secuestraron su celular

Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, no fue detenido pero le secuestraron su celular. Imagen ilustrativa.

Foto: Presidencia de la Nación

Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue encontrado en una casa de la localizado bonaerense de Pilar. La Policía llegó hasta el lugar gracias a los datos de personas que lo vieron en la zona. No fue detenido, pero le secuestraron su celular para ser peritado.

Algunas informaciones señalaron que Spagnuolo se había mudado a esa casa hacía poco tiempo, pero cuando llegó la Policía fue encontrado dentro de un auto, por lo que sospechan que intentaba continuar con su huida.

Si bien por el momento no pesa sobre él un pedido de captura, los efectivos cumplieron con la orden de un fiscal y un juez: el secuestro de su celular, el cual es considerado un elemento clave para la investigación por presuntas coimas, luego de viralizarse un audio que lo comprometió directamente.

