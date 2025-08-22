El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad fue descubierto en una casa de Pilar

Algunas informaciones señalaron que Spagnuolo se había mudado a esa casa hacía poco tiempo, pero cuando llegó la Policía fue encontrado dentro de un auto, por lo que sospechan que intentaba continuar con su huida.

Si bien por el momento no pesa sobre él un pedido de captura, los efectivos cumplieron con la orden de un fiscal y un juez: el secuestro de su celular, el cual es considerado un elemento clave para la investigación por presuntas coimas, luego de viralizarse un audio que lo comprometió directamente.