El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad fue descubierto en una casa de Pilar

Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue encontrado en una casa de la localizado bonaerense de Pilar. La Policía llegó hasta el lugar gracias a los datos de personas que lo vieron en la zona. No fue detenido, pero le secuestraron su celular para ser peritado.
