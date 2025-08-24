Adorni publicó una frase sugerente en medio del escándalo por las presuntas coimas: "El tiempo es el único juez"

Manuel Adorni (1).jpg El vocero presidencial, Manuel Adorni.

Otro dirigente libertario de peso que se pronunció, aunque indirectamente, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo segundo de uno de los apuntados por las presuntas coimas, "Lule" Menem.

El diputado de La Libertad Avanza republicó un tuit del analista político Julio Burdman, que reflexionó sobre las "campañas sucias" en las semanas preelectorales.

"¿Cuándo es el momento óptimo para lanzar una operación? La pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En EE.UU. la teoría de la 'sorpresita de octubre' dice que es entre 2 y 3 semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esa teoría", planteó Burdman.

El caso de las presuntas coimas en la agencia de discapacidad y la decisión de Milei

El problema comenzó con un audio filtrado y atribuido a Diego Spagnuolo, director (ahora ex) de la Agencia Nacional de Discapacidad y una de las 4 personas que más ha visitado al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

En él, Spagnuolo hablaba de supuestas coimas en la compra de medicamentos que, según los audios filtrados, las recibían la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Diego Spagnuolo, abogado y amigo de Milei, estaba en la Agencia de Discapacidad El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y el presidente Javier Milei. Foto: redes sociales

El martes, apenas se conocieron los audios, la vocería de Milei anunció la remoción de Spagnuolo y del director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, a quien Spagnuolo describió como "un delincuente que maneja la caja" de la agencia.

La Justicia actuó rápidamente para avanzar en la investigación. A Spagnuolo le secuestraron su celular, una computadora y documentación.

También allanaron sedes de la ANDIS y de la Drogería Suizo Argentina, de donde los investigadores se llevaron material vinculado a las compras y licitaciones de medicamentos.

Otro de los lugares allanados fue la casa de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, según Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos llegaron, Kovalivker partía en un auto y en el asiento trasero encontraron distintos sobres que contenían U$S266.000 y $7.000.000. También le secuestraron el celular y el pasaporte.

La causa está caratulada como "Defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita", y la Justicia avanza con el análisis del material secuestrado.

El interventor de la ANDIS, un especialista en gestión de sistemas de salud

Alejandro Vilches fue el elegido por el gobierno para intervenir ANDIS. Se trata de un médico egresado de la Universidad del Salvador con especialización en Gestión de Sistemas de Salud Pública y Privada.

-Alejandro-Vilches es el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Alejandro Vilches, el interventor de la ANDIS. Foto: Ministerio de Salud

“Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, precisó al respecto el vocero Manuel Adorni.