Luis Caputo dijo que ajustará el régimen de multas de la Ley de Inocencia Fiscal

Especialistas del sector habían advertido que, tal como fue aprobado en la Cámara baja, el proyecto contemplaba sanciones severas para quienes incumplieran los plazos de presentación de la información requerida.

Captura Luis Caputo multas ARCA

Luis Caputo y la respuesta a los reclamos

Tras las críticas públicas, Luis Caputo volvió a pronunciarse a través de las redes sociales para aclarar el alcance de la norma. El ministro reconoció el desbalance y anunció que se avanzará en una serie de modificaciones a través de la reglamentación.

“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido”, señaló. Según explicó, una vez vencido el plazo para presentar la declaración jurada, ARCA no intimará ni aplicará la multa de manera inmediata, sino que enviará un recordatorio otorgando un plazo adicional de entre 10 y 15 días hábiles.

“Recién una vez transcurrido ese plazo se intimará y se aplicará la multa”, precisó el titular del Palacio de Hacienda. Además, remarcó que el organismo evaluará la cantidad de días de demora para graduar la sanción, de modo de distinguir entre incumplimientos ocasionales y reiterados, y evitar la aplicación automática de penalidades inflexibles.

Luis Caputo sostuvo que el esquema propuesto “permitirá facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado”.