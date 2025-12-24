En la previa de Navidad, los jubilados de Mendoza realizaron su marcha número 96

Los jubilados de Mendoza marcharon nuevamente este miércoles como lo vinen haciendo desde febrero de 2024 y concretaron así su movilización número 96 en casi dos años, en este caso en la víspera de Navidad.
Se había especulado con que estas manifestaciones se pausaran durante las fiestas de fin de año pero no fue así. Volvieron a concentrarse en la plaza San Martín y anunciaron que lo volverán a hacer el miércoles 31 de diciembre, último día del año.
Estas marchas nacieron como reclamos, en todo el país, por lo bajos salarios que perciben y por la pérdida de beneficios para la obtención de medicamentos, aunque esto se solucionó esta semana, intervención judicial mediante.
Las marchas de los jubilados en Mendoza
En todo el país las marchas de los jubilados comenzaron en febrero de 2024 cuando fueron afectados por el ajuste dipuesto por el entonces flamante presidente Javier Milei.
En Mendoza eligieron como escenario la plaza San Martín para movilizarse desde el costado suroeste y avanzar hacia calle 9 de Julio para dar la vuelta por Necochea y concluir en el centro del paseo. Algunas veces las marchas se extendieron hasta la avenida San Martín, la sede del PAMI en Mendoza y la Legislatura.
Los organizadores, nucleados en el colectivo Coyron siempre buscaron aclarar que no están embanderados en ningún partido político. Claramente han expresado consignas contra Javier Milei y en muchas ocasiones las han hecho extensivas a Alfredo Cornejo.
Este miércoles, como en anteriores marchas, fueron acompañados por organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y también espacios políticos d izquierda y ligados con el peronismo.
Nuevamente, y a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, la marcha transcurrió pacíficamente con una discreta custodia policial.