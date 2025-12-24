En la previa de Navidad, los jubilados de Mendoza realizaron su marcha número 96

marcha 96 de jubilados Marcha de los jubilados de Mendoza por la plaza San Martín. Gentileza Miguel Cicconi

Las marchas de los jubilados en Mendoza

En todo el país las marchas de los jubilados comenzaron en febrero de 2024 cuando fueron afectados por el ajuste dipuesto por el entonces flamante presidente Javier Milei.

En Mendoza eligieron como escenario la plaza San Martín para movilizarse desde el costado suroeste y avanzar hacia calle 9 de Julio para dar la vuelta por Necochea y concluir en el centro del paseo. Algunas veces las marchas se extendieron hasta la avenida San Martín, la sede del PAMI en Mendoza y la Legislatura.

Los organizadores, nucleados en el colectivo Coyron siempre buscaron aclarar que no están embanderados en ningún partido político. Claramente han expresado consignas contra Javier Milei y en muchas ocasiones las han hecho extensivas a Alfredo Cornejo.

Este miércoles, como en anteriores marchas, fueron acompañados por organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y también espacios políticos d izquierda y ligados con el peronismo.

Nuevamente, y a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, la marcha transcurrió pacíficamente con una discreta custodia policial.